CALCIO Napoli, maglia speciale con il Munaciello per Halloween

Particolare attenzione è riservata anche ai loghi: quello del Napoli presenta un effetto luminoso al buio

Il Napoli celebra Halloween con una divisa dal significato particolare, ispirata a una delle figure più enigmatiche della tradizione partenopea. La nuova maglia, realizzata in collaborazione con EA7, unisce il mondo del calcio alle storie popolari che da generazioni fanno parte dell’identità della città.



Al centro del progetto c’è il Munaciello, il misterioso personaggio del folklore napoletano associato a racconti di apparizioni, piccoli dispetti e improvvise fortune. Una figura ambivalente, capace di suscitare curiosità e timore, che diventa il simbolo scelto per una divisa pensata per distinguersi dalle tradizionali casacche azzurre.



L’iniziativa assume un significato ancora più particolare nell’anno del Centenario del club, occasione per valorizzare il legame tra la squadra e il patrimonio culturale di Napoli. La leggenda del Munaciello viene così reinterpretata attraverso un progetto che guarda alla storia e alle superstizioni locali con un linguaggio contemporaneo.



Anche i dettagli grafici contribuiscono a rendere riconoscibile la nuova creazione. Il disegno richiama il cappuccio caratteristico dello spiritello, mentre alcuni elementi della composizione rimandano all’immaginario dei passaggi sotterranei e degli antichi pozzi della città. Il risultato è una maglia che punta a raccontare una storia, andando oltre il semplice aspetto estetico.



Particolare attenzione è riservata anche ai loghi: quello del Napoli presenta un effetto luminoso al buio, mentre i richiami visivi al personaggio folkloristico rafforzano il tema scelto per l’edizione speciale.



La divisa dedicata al Munaciello rappresenta quindi un incontro tra sport, tradizione e cultura popolare. Un modo originale per celebrare Halloween e ribadire il legame profondo tra il Napoli e la sua città, trasformando una leggenda antica in un simbolo da indossare sul campo.