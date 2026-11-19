CALCIO Napoli e Panini preparano una grande sorpresa

La passione dei sostenitori azzurri sarà uno degli elementi centrali nella realizzazione delle iniziative

Il Napoli sceglie Panini per dare vita a un nuovo progetto dedicato al mondo del collezionismo. Il club ha annunciato la partnership con lo storico gruppo modenese, che assume il ruolo di Official Partner dei collezionabili azzurri. L’intesa prende il via in una stagione particolarmente significativa, quella delle celebrazioni per il Centenario della società.La collaborazione prevede lo sviluppo congiunto di prodotti e iniziative rivolti a diverse generazioni di tifosi: da chi colleziona da anni le celebri figurine Panini ai più giovani che si avvicinano a questo mondo attraverso la passione per la squadra partenopea. Una prima iniziativa speciale sarà svelata nei prossimi mesi.La tradizione Panini incontra la storia azzurraPresente in oltre 150 Paesi, Panini è uno dei principali protagonisti internazionali del settore delle figurine adesive e delle trading card. Il legame con il calcio italiano si rinnova ogni anno attraverso l’album Calciatori, arrivato alla 66ª edizione con la raccolta 2026/27, lanciata lo scorso 20 ottobre.L’accordo con il Napoli si inserisce in questa lunga tradizione e punta a valorizzare la storia centenaria del club attraverso pubblicazioni e prodotti da collezione. La passione dei sostenitori azzurri sarà uno degli elementi centrali nella realizzazione delle iniziative, pensate per conservare nel tempo il ricordo dei protagonisti e dei momenti più significativi della società.Bianchini: «Portare la storia del Club a un pubblico sempre più ampio»Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area Business del Napoli, ha espresso soddisfazione per l’intesa e per la possibilità di collaborare con un marchio profondamente legato alla memoria degli appassionati di calcio.«Panini è sinonimo di Calcio per milioni di appassionati in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di avviare un nuovo percorso con un partner che occupa un posto speciale nei ricordi di chi ama questo sport. Insieme vogliamo portare la storia e i protagonisti del nostro Club a un pubblico sempre più ampio, in Italia e all’estero», ha dichiarato.Panini prepara un piano editoriale dedicato agli azzurriAnche Martina Limoni, Collectibles and Distribution Italian Market Director di Panini, ha sottolineato il valore dell’accordo, che consentirà all’azienda di dedicare nuove raccolte a una delle società più seguite del panorama calcistico nazionale.«Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo con SSC Napoli. Un accordo che permette a Panini di rappresentare, attraverso le sue raccolte, uno dei club più amati e titolati d’Italia», ha affermato.Limoni ha inoltre anticipato la preparazione di un articolato programma editoriale per i prossimi mesi, mostrando fiducia nell’accoglienza dei collezionisti campani, da sempre particolarmente legati alle raccolte del marchio modenese. L’obiettivo è accompagnare le celebrazioni del Centenario con prodotti capaci di unire la memoria sportiva del Napoli alla passione delle nuove generazioni.