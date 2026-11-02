NAPOLI CALCIO Si parla già dell'esonero di Allegri, Pioli in pole

Quattordici punti in dieci giornate e il quarto posto distante nove lunghezze: il rendimento degli azzurri alimenta le ipotesi sul futuro della panchina

La sconfitta contro la Juventus, la quarta in campionato, aggrava la crisi del Napoli e mette ulteriormente in discussione la posizione di Massimiliano Allegri. Dopo dieci giornate, gli azzurri hanno raccolto appena 14 punti, con il quarto posto distante nove lunghezze.Un rendimento che alimenta le indiscrezioni sul possibile cambio in panchina e sulle alternative per la guida tecnica della squadra partenopea.Pioli in pole nelle quoteCome riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet e Better prende quota l’ipotesi di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Napoli.L’ex tecnico di Milan, Inter e Fiorentina, tra le altre, è proposto a quota 3,75. Al momento, secondo le quote, il suo nome appare in vantaggio rispetto alle altre alternative considerate.Montella e il possibile ritorno di ConteTra i candidati figura anche Vincenzo Montella, recentemente esonerato dalla guida della nazionale turca, proposto a quota 8,00.Più distante, nelle valutazioni dei bookmaker, l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte, quotato a 10,00.Le quote rappresentano valutazioni del mercato delle scommesse e non confermano trattative o decisioni della società. Il futuro della panchina azzurra resta dunque legato agli sviluppi della stagione e alle eventuali scelte del club.