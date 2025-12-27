Notizie Napoli

La cappella della Madonna è abusiva, sarà abbattuta
22 febbraio 2026 23:00
Napoli piange la grandissima Angela Luce
20 febbraio 2026 10:00
Il teatro Sannazaro è distrutto, feriti due pompieri
17 febbraio 2026 17:00
Sarah scomparsa dal Pronto Soccorso a Napoli
16 febbraio 2026 20:00
Gli distruggono l'auto, lui chiede informazioni sui social
15 febbraio 2026 23:00
Turista uccisa da statuetta, il minore non è imputabile
12 febbraio 2026 14:30
Malore in classe, Eva muore a 14 anni
12 febbraio 2026 13:00
Autisti di bus, nuove assunzioni a Napoli
11 febbraio 2026 08:30
Incendio distrugge una pizzeria
09 febbraio 2026 12:30
Otto spari dell'auto in corsa
08 febbraio 2026 17:00
Attacca padre e figlio con coltelli e bastone
08 febbraio 2026 11:30
Palloncini e feretro bianco per l'ultimo saluto a Ylenia
08 febbraio 2026 11:00
"Nella colmata mettiamoci Manfredi", attacco intimidatorio al sindaco di Napoli
08 febbraio 2026 10:30
Furto di correnti tra i baretti, nei guai tre imprenditori
08 febbraio 2026 07:00
Prima investe una donna, poi prende a calci i suoi cani
07 febbraio 2026 19:00
Oggi l'ultimo saluto a Ylenia, fatale una lesione all'aorta di un millimetro
07 febbraio 2026 10:30
Il nuovo Stadio Maradona: posti vicino al campo e tre anelli
07 febbraio 2026 08:00
Coltellate e botte da orbi per una precedenza: in tre in ospedale
06 febbraio 2026 21:15
Centro Direzionale, 80 milioni per rivoluzionare tutto
06 febbraio 2026 07:00
Furti alla Stazione Centrale, preso specialista dei borseggi
05 febbraio 2026 18:30
Si riempiono di botte alla Stazione Centrale
04 febbraio 2026 23:00
Netturbino investito mentre lavora, è grave
04 febbraio 2026 20:00
Ylenia ammazzata dal fratello per la musica ad alto volume
04 febbraio 2026 12:30
Ylenia uccisa a 22 anni, il fratello ha confessato
04 febbraio 2026 10:00
Ragazzi molesti sotto casa, lui spara quattro colpi
04 febbraio 2026 09:00
Ylenia Musella, una vita piena di sogni spezzata a coltellate
04 febbraio 2026 07:00
Medici cinesi "a scuola" al Santobono
03 febbraio 2026 22:00
Ylenia uccisa a coltellate, irreperibile il fratello della 22enne
03 febbraio 2026 20:29
Ylenia, 22 anni, uccisa a coltellate alla schiena a Napoli
03 febbraio 2026 18:30
Sequestrati scuolabus modificati per fare entrare più bambini
03 febbraio 2026 08:30
Consuma droga, 20enne muore a casa dell'amico
30 gennaio 2026 20:30
Campetto distrutto a Scampia, Geolier mette i soldi per ripararlo
27 gennaio 2026 22:00
In tre di corsa in auto, avevano una pistola pronta a sparare
25 gennaio 2026 10:00
Il carico di droga arriva dalla Spagna in un distributore di bevande
23 gennaio 2026 17:00
Vendono una casa e riescono a truffare anche il notaio
21 gennaio 2026 10:15
Senza vie di fuga e finestre, chiuso locale a Napoli
21 gennaio 2026 08:30
Ragazza parcheggia sul marciapiede: "Ma è la pizzeria di mio padre"
20 gennaio 2026 14:30
Il Comune di Napoli assume 200 vigili urbani
20 gennaio 2026 12:00
Arrestato presentatore tv napoletano
18 gennaio 2026 16:00
"Fucarazzo", sequestrate 26 tonnellate di materiali
18 gennaio 2026 15:00
A 13 e 14 anni vanno a rubare un'Apecar
18 gennaio 2026 10:00
Raffica di spari su due giovani, 19enne in rianimazione
18 gennaio 2026 09:30
Cinque zone rosse rafforzate
18 gennaio 2026 08:00
Dramma al centro commerciale, bambino precipita dal parapetto
17 gennaio 2026 20:30
Albero e palo caduti da tre mesi sono ancora a terra
17 gennaio 2026 17:00
Meningite, c'è il focolaio a Napoli
17 gennaio 2026 06:00
Chiude la mensa ferroviaria di Piazza Garibaldi
16 gennaio 2026 23:00
Monopattino giù dal balcone, donna colpita alla testa
15 gennaio 2026 19:00
"Mi hanno rapinato", e arriva in ospedale con una pallottola in testa
15 gennaio 2026 09:30
Muore paziente, risarcimento da 600mila euro
15 gennaio 2026 08:30
Aggressione brutale a Piazza Garibaldi
14 gennaio 2026 21:00
Fumo dalle tubature, evacuato intero stabile al Centro direzionale
14 gennaio 2026 11:00
Corpo senza vita al Molo Beverello
14 gennaio 2026 08:30
Meningite, chiude una scuola
13 gennaio 2026 19:30
Tre casi di meningite al Cotugno
13 gennaio 2026 18:00
Scippa e scaraventa a terra una donna
13 gennaio 2026 14:00
Era incinta, medico condannato per la morte della donna
13 gennaio 2026 11:30
Esclusiva del "Roma": pestata a sangue da Pisacane
12 gennaio 2026 15:00
Conflitto a fuoco nel "salotto buono" di Napoli, fermati 7 ragazzi
12 gennaio 2026 14:00
Auto si schianta e finisce sulla spiaggia di Mergellina
12 gennaio 2026 11:30
Minore colpito e sfigurato al volto per una banale lite
11 gennaio 2026 18:00
Scappa all'alt e investe un vigile
11 gennaio 2026 13:30
Crolla palo della luce su un'auto, grave una donna
11 gennaio 2026 08:30
Coniugi rientrano e trovano la casa svaligiata
10 gennaio 2026 21:00
Lavori alla stazione della metro, niente fermata per tre mesi
10 gennaio 2026 16:00
Voragine profondissima, strade chiuse
10 gennaio 2026 14:30
Tangenziale, decine di chiusure fino al 16 gennaio
09 gennaio 2026 16:00
Si sbriciola cornicione e crolla sulle auto e tra la gente
08 gennaio 2026 14:00
Spari contro gli uffici della Procura, episodio inquietante
08 gennaio 2026 11:00
I resti dei botti di Capodanno sono ancora in strada
08 gennaio 2026 08:30
Spari contro il fratello dell'allenatore, fermati i presunti aggressori dei Pisacane
07 gennaio 2026 23:00
Dopo 30 anni vogliono chiudere Officina 99
07 gennaio 2026 19:00
Fitta il B&B ma viene usato come alcova
07 gennaio 2026 15:00
Aeroporto di Capodichino, sequestrati 5 milioni di euro
07 gennaio 2026 13:30
Telecamere intelligenti su tutta Via Marina
07 gennaio 2026 08:00
Investito, muore dopo 10 giorni di agonia
06 gennaio 2026 23:00
Si finge paziente e deruba la dottoressa
06 gennaio 2026 20:00
Geolier e la fidanzata in incognito alla Befana di Piazza Mercato
06 gennaio 2026 19:00
Cane salva proprietari dall'incendio in casa
06 gennaio 2026 18:00
Incendio in una palazzina, più di 20 persone intossicate
06 gennaio 2026 13:30
Il personale del Santobono scende in strada a protestare
05 gennaio 2026 20:00
Adescato da una donna su Facebook, finisce accoltellato
05 gennaio 2026 18:00
Maxi-rissa tra russi ed algerini in metropolitana
05 gennaio 2026 14:30
Il papà di Pisacane: "Abbiamo sedato una lite e ci stavano aspettando"
05 gennaio 2026 08:00
Fratello di Pisacane gambizzato, "colpevole" di aver sedato una lite tra donne
04 gennaio 2026 18:00
L'ambulanza arriva dopo un'ora, ferito in incidente resta a terra sotto la pioggia
04 gennaio 2026 16:00
Sequestrati chili di alimenti nei locali della movida
03 gennaio 2026 23:00
Spari a Napoli, feriti fratello e padre dell'allenatore Pisacane
03 gennaio 2026 18:30
Svaligiata nella notte la redazione di Repubblica Napoli
03 gennaio 2026 13:45
Autobus in fiamme sulla Tangenziale
02 gennaio 2026 23:00
Pedaggio aumentato in Tangenziale, cittadini pronti a bloccarla
02 gennaio 2026 10:00
Pizzeria finisce in fiamme a causa dei fuochi d'artificio
01 gennaio 2026 22:00
In fiamme il terrazzo di una palazzina dopo la mezzanotte
01 gennaio 2026 12:30
Rubate le rotelle dei cassonetti della spazzatura
31 dicembre 2025 07:00
Scontro tra auto e scooter, c'è una vittima
30 dicembre 2025 14:30
Crolla cornicione, succede a pochi metri da dove morì Chiara
29 dicembre 2025 23:00
Crolla il canestro durante la partita del Napoli Basket
29 dicembre 2025 08:00
Donna muore in ospedale, salma senza la fede nuziale
27 dicembre 2025 20:00
Accoltellato e in rianimazione, è il calciatore 18enne Bruno Petrone
27 dicembre 2025 15:00
A Natale esce e spara contro l'auto dell'ex moglie
27 dicembre 2025 12:00
Archivio