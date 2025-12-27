il Fatto Vesuviano

Notizie Napoli

La cappella della Madonna è abusiva, sarà abbattuta

22 febbraio 2026 23:00

Napoli piange la grandissima Angela Luce

20 febbraio 2026 10:00

Il teatro Sannazaro è distrutto, feriti due pompieri

17 febbraio 2026 17:00

Sarah scomparsa dal Pronto Soccorso a Napoli

16 febbraio 2026 20:00

Gli distruggono l'auto, lui chiede informazioni sui social

15 febbraio 2026 23:00

Turista uccisa da statuetta, il minore non è imputabile

12 febbraio 2026 14:30

Malore in classe, Eva muore a 14 anni

12 febbraio 2026 13:00

Autisti di bus, nuove assunzioni a Napoli

11 febbraio 2026 08:30

Incendio distrugge una pizzeria

09 febbraio 2026 12:30

Otto spari dell'auto in corsa

08 febbraio 2026 17:00

Attacca padre e figlio con coltelli e bastone

08 febbraio 2026 11:30

Palloncini e feretro bianco per l'ultimo saluto a Ylenia

08 febbraio 2026 11:00

"Nella colmata mettiamoci Manfredi", attacco intimidatorio al sindaco di Napoli

08 febbraio 2026 10:30

Furto di correnti tra i baretti, nei guai tre imprenditori

08 febbraio 2026 07:00

Prima investe una donna, poi prende a calci i suoi cani

07 febbraio 2026 19:00

Oggi l'ultimo saluto a Ylenia, fatale una lesione all'aorta di un millimetro

07 febbraio 2026 10:30

Il nuovo Stadio Maradona: posti vicino al campo e tre anelli

07 febbraio 2026 08:00

Coltellate e botte da orbi per una precedenza: in tre in ospedale

06 febbraio 2026 21:15

Centro Direzionale, 80 milioni per rivoluzionare tutto

06 febbraio 2026 07:00

Furti alla Stazione Centrale, preso specialista dei borseggi

05 febbraio 2026 18:30

Si riempiono di botte alla Stazione Centrale

04 febbraio 2026 23:00

Netturbino investito mentre lavora, è grave

04 febbraio 2026 20:00

Ylenia ammazzata dal fratello per la musica ad alto volume

04 febbraio 2026 12:30

Ylenia uccisa a 22 anni, il fratello ha confessato

04 febbraio 2026 10:00

Ragazzi molesti sotto casa, lui spara quattro colpi

04 febbraio 2026 09:00

Ylenia Musella, una vita piena di sogni spezzata a coltellate

04 febbraio 2026 07:00

Medici cinesi "a scuola" al Santobono

03 febbraio 2026 22:00

Ylenia uccisa a coltellate, irreperibile il fratello della 22enne

03 febbraio 2026 20:29

Ylenia, 22 anni, uccisa a coltellate alla schiena a Napoli

03 febbraio 2026 18:30

Sequestrati scuolabus modificati per fare entrare più bambini

03 febbraio 2026 08:30

Consuma droga, 20enne muore a casa dell'amico

30 gennaio 2026 20:30

Campetto distrutto a Scampia, Geolier mette i soldi per ripararlo

27 gennaio 2026 22:00

In tre di corsa in auto, avevano una pistola pronta a sparare

25 gennaio 2026 10:00

Il carico di droga arriva dalla Spagna in un distributore di bevande

23 gennaio 2026 17:00

Vendono una casa e riescono a truffare anche il notaio

21 gennaio 2026 10:15

Senza vie di fuga e finestre, chiuso locale a Napoli

21 gennaio 2026 08:30

Ragazza parcheggia sul marciapiede: "Ma è la pizzeria di mio padre"

20 gennaio 2026 14:30

Il Comune di Napoli assume 200 vigili urbani

20 gennaio 2026 12:00

Arrestato presentatore tv napoletano

18 gennaio 2026 16:00

"Fucarazzo", sequestrate 26 tonnellate di materiali

18 gennaio 2026 15:00

A 13 e 14 anni vanno a rubare un'Apecar

18 gennaio 2026 10:00

Raffica di spari su due giovani, 19enne in rianimazione

18 gennaio 2026 09:30

Cinque zone rosse rafforzate

18 gennaio 2026 08:00

Dramma al centro commerciale, bambino precipita dal parapetto

17 gennaio 2026 20:30

Albero e palo caduti da tre mesi sono ancora a terra

17 gennaio 2026 17:00

Meningite, c'è il focolaio a Napoli

17 gennaio 2026 06:00

Chiude la mensa ferroviaria di Piazza Garibaldi

16 gennaio 2026 23:00

Monopattino giù dal balcone, donna colpita alla testa

15 gennaio 2026 19:00

"Mi hanno rapinato", e arriva in ospedale con una pallottola in testa

15 gennaio 2026 09:30

Muore paziente, risarcimento da 600mila euro

15 gennaio 2026 08:30

Aggressione brutale a Piazza Garibaldi

14 gennaio 2026 21:00

Fumo dalle tubature, evacuato intero stabile al Centro direzionale

14 gennaio 2026 11:00

Corpo senza vita al Molo Beverello

14 gennaio 2026 08:30

Meningite, chiude una scuola

13 gennaio 2026 19:30

Tre casi di meningite al Cotugno

13 gennaio 2026 18:00

Scippa e scaraventa a terra una donna

13 gennaio 2026 14:00

Era incinta, medico condannato per la morte della donna

13 gennaio 2026 11:30

Esclusiva del "Roma": pestata a sangue da Pisacane

12 gennaio 2026 15:00

Conflitto a fuoco nel "salotto buono" di Napoli, fermati 7 ragazzi

12 gennaio 2026 14:00

Auto si schianta e finisce sulla spiaggia di Mergellina

12 gennaio 2026 11:30

Minore colpito e sfigurato al volto per una banale lite

11 gennaio 2026 18:00

Scappa all'alt e investe un vigile

11 gennaio 2026 13:30

Crolla palo della luce su un'auto, grave una donna

11 gennaio 2026 08:30

Coniugi rientrano e trovano la casa svaligiata

10 gennaio 2026 21:00

Lavori alla stazione della metro, niente fermata per tre mesi

10 gennaio 2026 16:00

Voragine profondissima, strade chiuse

10 gennaio 2026 14:30

Tangenziale, decine di chiusure fino al 16 gennaio

09 gennaio 2026 16:00

Si sbriciola cornicione e crolla sulle auto e tra la gente

08 gennaio 2026 14:00

Spari contro gli uffici della Procura, episodio inquietante

08 gennaio 2026 11:00

I resti dei botti di Capodanno sono ancora in strada

08 gennaio 2026 08:30

Spari contro il fratello dell'allenatore, fermati i presunti aggressori dei Pisacane

07 gennaio 2026 23:00

Dopo 30 anni vogliono chiudere Officina 99

07 gennaio 2026 19:00

Fitta il B&B ma viene usato come alcova

07 gennaio 2026 15:00

Aeroporto di Capodichino, sequestrati 5 milioni di euro

07 gennaio 2026 13:30

Telecamere intelligenti su tutta Via Marina

07 gennaio 2026 08:00

Investito, muore dopo 10 giorni di agonia

06 gennaio 2026 23:00

Si finge paziente e deruba la dottoressa

06 gennaio 2026 20:00

Geolier e la fidanzata in incognito alla Befana di Piazza Mercato

06 gennaio 2026 19:00

Cane salva proprietari dall'incendio in casa

06 gennaio 2026 18:00

Incendio in una palazzina, più di 20 persone intossicate

06 gennaio 2026 13:30

Il personale del Santobono scende in strada a protestare

05 gennaio 2026 20:00

Adescato da una donna su Facebook, finisce accoltellato

05 gennaio 2026 18:00

Maxi-rissa tra russi ed algerini in metropolitana

05 gennaio 2026 14:30

Il papà di Pisacane: "Abbiamo sedato una lite e ci stavano aspettando"

05 gennaio 2026 08:00

Fratello di Pisacane gambizzato, "colpevole" di aver sedato una lite tra donne

04 gennaio 2026 18:00

L'ambulanza arriva dopo un'ora, ferito in incidente resta a terra sotto la pioggia

04 gennaio 2026 16:00

Sequestrati chili di alimenti nei locali della movida

03 gennaio 2026 23:00

Spari a Napoli, feriti fratello e padre dell'allenatore Pisacane

03 gennaio 2026 18:30

Svaligiata nella notte la redazione di Repubblica Napoli

03 gennaio 2026 13:45

Autobus in fiamme sulla Tangenziale

02 gennaio 2026 23:00

Pedaggio aumentato in Tangenziale, cittadini pronti a bloccarla

02 gennaio 2026 10:00

Pizzeria finisce in fiamme a causa dei fuochi d'artificio

01 gennaio 2026 22:00

In fiamme il terrazzo di una palazzina dopo la mezzanotte

01 gennaio 2026 12:30

Rubate le rotelle dei cassonetti della spazzatura

31 dicembre 2025 07:00

Scontro tra auto e scooter, c'è una vittima

30 dicembre 2025 14:30

Crolla cornicione, succede a pochi metri da dove morì Chiara

29 dicembre 2025 23:00

Crolla il canestro durante la partita del Napoli Basket

29 dicembre 2025 08:00

Donna muore in ospedale, salma senza la fede nuziale

27 dicembre 2025 20:00

Accoltellato e in rianimazione, è il calciatore 18enne Bruno Petrone

27 dicembre 2025 15:00

A Natale esce e spara contro l'auto dell'ex moglie

27 dicembre 2025 12:00

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