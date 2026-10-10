McDonald's assume 75 persone tra Napoli e provincia

Le persone selezionate saranno inserite in un percorso iniziale di formazione, finalizzato a prepararle alle mansioni assegnate

Nuove opportunità di lavoro a Napoli con McDonald’s, che cerca 75 persone da inserire nei team di sette ristoranti tra il capoluogo e l’area di Casoria. La campagna di selezione riguarda i punti vendita di Fuorigrotta, Doganella, Casoria San Salvatore, Casoria Nazionale delle Puglie, Miano, Vomero e piazza Garibaldi.Per incontrare i candidati, l’azienda ha organizzato una giornata dedicata ai colloqui per martedì 13 ottobre, dalle 9.30 alle 16, nel ristorante McDonald’s di Napoli Doganella. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di conoscere più da vicino l’ambiente di lavoro e confrontarsi con chi opera già nei punti vendita.Le caratteristiche richieste ai candidatiTra gli aspetti ricercati dall’azienda figurano la predisposizione al lavoro di squadra, la capacità di relazionarsi con il pubblico e la disponibilità a mettersi in gioco in un contesto dinamico.Le persone selezionate saranno inserite in un percorso iniziale di formazione, finalizzato a prepararle alle mansioni assegnate. I contratti previsti saranno part-time, con inquadramento secondo il contratto collettivo nazionale del settore turismo e una retribuzione commisurata alle ore di lavoro settimanali.Secondo quanto comunicato dall’azienda, il 92% dei contratti è stabile. McDonald’s indica inoltre tra le caratteristiche delle proprie opportunità occupazionali la possibilità di crescita professionale.Come inviare la candidaturaChi è interessato può presentare domanda attraverso il sito ufficiale di McDonald’s, compilando il questionario richiesto e allegando il proprio curriculum vitae. Nel modulo vengono raccolte informazioni sulla disponibilità oraria e sulle mansioni per le quali si desidera essere valutati.La giornata di selezione del 13 ottobre rappresenta un’occasione per chi cerca un impiego nella ristorazione e vuole partecipare al processo di reclutamento per uno dei sette ristoranti coinvolti.