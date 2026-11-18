FIUME SARNO Striano, sigilli a una ditta di smaltimento dei rifiuti

Gli investigatori hanno concentrato l'attenzione anche sul sistema di smaltimento delle acque

Un'azienda con sede a Striano, attiva nello stoccaggio e nella selezione dei rifiuti, è finita sotto sequestro nell'ambito delle indagini sull'inquinamento del fiume Sarno. Il provvedimento ha riguardato la Afm Srl ed è stato disposto in via d'urgenza dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per impedire che eventuali condotte illecite potessero proseguire.A eseguire il sequestro preventivo sono stati gli agenti della squadra Unità speciale emergenza Sarno della Polizia municipale di Sarno, intervenuti nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla magistratura.Le verifiche nello stabilimento con i tecnici ArpacIl sopralluogo è stato condotto con la partecipazione dei tecnici dell'Arpac. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la società, pur disponendo delle autorizzazioni necessarie e di uno specifico titolo abilitativo per svolgere la propria attività, avrebbe gestito i rifiuti in modo non conforme alle prescrizioni previste.La presenza dei permessi, dunque, non avrebbe impedito il verificarsi di presunte irregolarità nelle modalità operative dell'impianto. Gli investigatori hanno concentrato l'attenzione anche sul sistema di smaltimento delle acque utilizzate nei processi industriali.Scarichi industriali direttamente nella rete fognariaUn ulteriore elemento contestato riguarda proprio le acque reflue: secondo quanto sarebbe stato ricostruito durante le verifiche, gli scarichi industriali venivano immessi direttamente nella pubblica fognatura, senza essere sottoposti a un trattamento preventivo.Si tratta di un aspetto rilevante nell'inchiesta, che punta a verificare eventuali responsabilità nella gestione dell'impianto e possibili conseguenze per l'ambiente.Il sequestro disposto per fermare le presunte irregolaritàLa Procura di Torre Annunziata ha spiegato le ragioni dell'intervento attraverso una nota: «Il sequestro si è reso necessario per evitare la protrazione dei reati nonché l'aggravamento delle conseguenze degli stessi».Il provvedimento è stato quindi adottato con finalità preventive, per interrompere le condotte ritenute irregolari e scongiurare ulteriori possibili effetti. Gli accertamenti proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e definire le eventuali responsabilità.