LAVORO L'Uci Cinema assume: stipendi da 1500 euro

L’offerta riguarda la figura di addetto alle sale, con un contratto a tempo determinato part-time

Aperte le candidature per addetti alle sale del Multiplex con contratto a tempo determinato part-time. Il lavoro partirà il 17 dicembre 2026: per presentare domanda c’è tempo fino al 30 novembre.Nuove opportunità di lavoro all’UCI Cinema di Casoria, che cerca personale da inserire nello staff del Multiplex in vista del periodo natalizio. L’offerta riguarda la figura di addetto alle sale, con un contratto a tempo determinato part-time e una retribuzione lorda mensile indicativa compresa tra 1.300 e 1.500 euro, da riproporzionare in base alle ore effettivamente lavorate.Secondo quanto riportato nell’annuncio pubblicato sul portale di recruiting della società, l’inquadramento previsto fa riferimento al CCNL Esercizi cinematografici e cinema-teatrali, livello B, con 14 mensilità. L’avvio dell’attività è fissato per il 17 dicembre 2026, mentre la scadenza per inviare la candidatura è il 30 novembre.L’azienda precisa che l’inquadramento definitivo sarà stabilito sulla base delle mansioni assegnate, dell’esperienza professionale e delle competenze tecniche verificate durante la selezione, seguendo criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere.Di cosa si occupa l’addetto alle saleLa figura ricercata svolge un ruolo centrale nell’accoglienza e nell’assistenza agli spettatori. Si tratta di una mansione che in passato veniva comunemente indicata con il termine «maschera», utilizzato nei cinema e nei teatri per identificare il personale incaricato di accogliere il pubblico, controllare i biglietti e accompagnare gli spettatori nelle sale.Tra i compiti indicati nell’annuncio UCI figurano l’accoglienza dei clienti all’ingresso, l’orientamento sull’offerta cinematografica e il supporto per informazioni relative a biglietti e programmi fedeltà.L’addetto dovrà inoltre controllare i titoli di accesso, assistere il pubblico durante gli spettacoli e contribuire a mantenere gli ambienti puliti, ordinati e confortevoli.Sono previste anche attività legate alla proposta dei prodotti e dei menù disponibili nel cinema, oltre alla collaborazione con il resto dello staff per garantire un’esperienza positiva ai clienti, dall’ingresso fino all’uscita.Orari pomeridiani, serali e nei festiviL’organizzazione dei turni seguirà naturalmente la programmazione degli spettacoli cinematografici. Il lavoro si svolgerà quindi soprattutto nelle fasce pomeridiane, serali e notturne, con una maggiore presenza richiesta nei fine settimana e durante le festività, quando l’affluenza del pubblico tende a essere più elevata.La formula part-time e la flessibilità dei turni possono rendere l’offerta compatibile con altri impegni di studio, lavoro o familiari, fermo restando il rispetto delle esigenze organizzative del Multiplex.I benefit previstiOltre alla retribuzione e al contratto, l’offerta comprende alcuni benefit aziendali. Tra questi figurano l’accesso ai programmi interni per lo sviluppo dei talenti, denominati Brand Hero ed Experience Hero, e la partecipazione gratuita al programma di assistenza riservato ai dipendenti.Sono inoltre previsti sconti e biglietti mensili gratuiti per il cinema.Come candidarsiLe candidature possono essere presentate attraverso il portale di recruiting di UCI Cinemas. Il termine indicato per inviare la domanda è il 30 novembre 2026.L’inizio del rapporto di lavoro è programmato per il 17 dicembre 2026, con un contratto a tempo determinato part-time per il periodo natalizio.