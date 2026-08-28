Bando per 882 assunzioni nella Pubblica Amministrazione

La quota più consistente è destinata alla Sicilia, con 269 posti, seguita dalla Campania con 237 e dalla Puglia con 168

La sfida del Pnrr ha rappresentato per gli enti locali un banco di prova senza precedenti. Una partita complessa, caratterizzata da scadenze stringenti, procedure articolate e dalla necessità di gestire ingenti quantità di risorse europee. Eppure, nonostante le difficoltà iniziali e i dubbi sulla capacità delle amministrazioni di rispettare gli obiettivi fissati, il bilancio dell'esperienza maturata finora appare positivo.Proprio da questa consapevolezza prende forma una nuova fase di rafforzamento della Pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai territori del Mezzogiorno. È online dal 24 agosto 2026 il nuovo concorso Ripam finanziato attraverso il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, destinato a portare nelle amministrazioni territoriali nuove professionalità tecniche.Il bando prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 882 specialisti tecnici, figure chiamate a supportare Comuni e altre amministrazioni nella gestione degli interventi, nella progettazione e nella realizzazione delle opere e, più in generale, nell'utilizzo efficace delle risorse disponibili.Oltre 800 nuovi tecnici negli enti del MezzogiornoLa distribuzione dei posti interessa sette regioni del Sud e delle Isole. La quota più consistente è destinata alla Sicilia, con 269 posti, seguita dalla Campania con 237 e dalla Puglia con 168.A completare il quadro ci sono i 104 posti previsti in Calabria, i 61 in Sardegna, i 35 in Basilicata e gli 8 posti assegnati al Molise.Una ripartizione che fotografa la volontà di concentrare le nuove risorse umane nelle amministrazioni territoriali chiamate a gestire programmi di investimento e fondi europei, rafforzando soprattutto gli uffici che necessitano di competenze tecniche specifiche.Il ministro per la Coesione, il Pnrr e gli Affari europei Tommaso Foti ha sottolineato il valore strategico dell'operazione, spiegando che il nuovo concorso rappresenta un intervento concreto per aumentare la capacità amministrativa dei territori e consentire agli enti locali di utilizzare in maniera più efficace le risorse a disposizione.Il principio alla base dell'iniziativa è semplice: senza personale qualificato diventa più difficile trasformare le risorse finanziarie in progetti, cantieri e servizi. Per questo il rafforzamento degli organici viene considerato uno degli elementi decisivi per accompagnare lo sviluppo e ridurre i divari territoriali.La continuità con il concorso del 2024Il nuovo bando non nasce come iniziativa isolata. Il reclutamento rappresenta infatti la prosecuzione del percorso avviato con il precedente concorso del 2024, quando già era emersa con chiarezza la necessità di mettere a disposizione degli enti meridionali competenze specialistiche.L'esperienza maturata con il Pnrr ha evidenziato quanto sia importante poter contare su strutture amministrative adeguatamente dimensionate e dotate di professionalità in grado di seguire procedure tecniche e amministrative sempre più complesse.Il nuovo intervento punta quindi a consolidare quanto già avviato e a completare il rafforzamento degli organici. L'obiettivo non riguarda soltanto la gestione delle risorse europee attuali, ma anche la capacità delle amministrazioni di affrontare la programmazione comunitaria dei prossimi anni.Restano, tuttavia, alcune situazioni di difficoltà legate alla carenza di personale specializzato in specifici territori. Tra i casi già emersi figurano quelli della Città metropolitana di Messina, del Comune di Taranto e del Comune di Catanzaro, dove il fabbisogno di professionalità adeguate continua a rappresentare un tema rilevante.Chi può partecipare al concorsoIl nuovo concorso è rivolto a candidati in possesso di specifici titoli di studio di carattere tecnico.Tra i requisiti è prevista la laurea magistrale in diverse classi, tra cui Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile-architettura, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettrica, Ingegneria energetica e nucleare e Ingegneria per l'ambiente e il territorio.Sono inoltre ammesse le lauree magistrali in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e altri percorsi previsti espressamente dal bando.L'accesso è possibile anche attraverso alcune lauree triennali. Tra queste figurano Ingegneria civile e ambientale, Scienze dell'architettura, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, Scienze e tecniche dell'edilizia e Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.Si tratta dunque di un profilo professionale fortemente orientato alle competenze tecniche, indispensabili per seguire interventi infrastrutturali, opere pubbliche, pianificazione territoriale e attività legate alla tutela ambientale e alla sicurezza.Una prova scritta e 40 quesitiLa selezione sarà caratterizzata da un'unica prova scritta. I candidati dovranno rispondere a 40 quesiti a risposta multipla nell'arco di 60 minuti.Il punteggio massimo previsto è di 30 punti e la prova sarà considerata superata con un risultato di almeno 21 punti su 30.La data dell'esame non è ancora indicata nel dettaglio nel testo fornito, ma sarà comunicata attraverso il Portale del reclutamento inPA con un preavviso di almeno 15 giorni.La struttura della selezione punta quindi a verificare in tempi relativamente contenuti la preparazione tecnica dei candidati, attraverso domande riguardanti diverse aree di competenza.Le materie da conoscereIl programma della prova comprende numerosi argomenti direttamente collegati alle attività che gli specialisti saranno chiamati a svolgere all'interno delle amministrazioni.Tra le materie figurano i Regolamenti dell'Unione europea, con particolare riferimento agli strumenti e alle procedure connesse alla programmazione e all'utilizzo delle risorse comunitarie.Ampio spazio sarà dedicato inoltre alla normativa sul rischio idrogeologico e sismico, alla valutazione ambientale e alla disciplina dei lavori pubblici.I candidati dovranno conoscere anche i sistemi di realizzazione delle opere, le norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, nonché gli aspetti tecnici legati alla progettazione e alla manutenzione delle infrastrutture viarie.Completano il quadro materie come la tecnica delle costruzioni e la pianificazione urbanistica, ambiti strettamente connessi alle funzioni che i nuovi specialisti dovranno svolgere negli enti territoriali.Lo stipendio e il ruolo negli enti localiPer i vincitori si prospetta un'assunzione a tempo indeterminato come specialisti tecnici. Lo stipendio netto mensile indicativo viene stimato tra 1.600 e 1.850 euro, anche se l'importo effettivo può variare in relazione alle condizioni contrattuali e agli elementi della retribuzione.Al di là dell'aspetto economico, il valore del concorso risiede soprattutto nella possibilità di inserire stabilmente nuove competenze all'interno delle amministrazioni.La presenza di tecnici qualificati può infatti incidere sulla capacità degli enti di predisporre progetti, partecipare ai programmi di finanziamento, seguire le procedure di gara, controllare l'avanzamento dei lavori e rispettare gli obblighi previsti dai programmi europei.La vera sfida resta la capacità di trasformare le risorse in opereIl rafforzamento della Pubblica amministrazione viene quindi considerato un tassello fondamentale per affrontare la fase successiva al Pnrr e, più in generale, per migliorare la capacità degli enti locali di programmare e realizzare gli interventi.La disponibilità di fondi, infatti, da sola non garantisce la realizzazione delle opere. Servono strutture amministrative efficienti, personale adeguato e competenze tecniche capaci di accompagnare ogni fase dei progetti, dalla programmazione iniziale fino alla conclusione dei lavori.È proprio su questo punto che il nuovo concorso Ripam punta a intervenire: portare negli enti territoriali del Mezzogiorno professionisti che possano contribuire a trasformare le risorse disponibili in interventi concreti.Dopo la prova rappresentata dal Pnrr, dunque, la partita per le amministrazioni locali continua. La nuova fase sarà quella della capacità di consolidare le competenze acquisite, colmare le carenze di organico e garantire continuità alla progettazione e alla realizzazione degli investimenti.Per il Sud, dove la disponibilità di risorse europee rappresenta una delle principali opportunità di sviluppo, il rafforzamento della macchina amministrativa può diventare un elemento determinante per ridurre i ritardi, migliorare i servizi e accelerare la realizzazione delle opere attese da cittadini e imprese.