LAVORO Assunzioni alla Ferrero anche in Campania

Le figure ricercate spaziano dalla manutenzione meccanica ed elettronica alla produzione, dalla gestione del magazzino alla logistica, fino alla salute e sicurezza sul lavoro

Nuove opportunità di lavoro con Ferrero, storica azienda italiana del settore dolciario che quest’anno celebra 80 anni dalla fondazione. Sono 35 le posizioni aperte a livello nazionale, di cui 9 in Campania, con possibilità di inserimento negli stabilimenti di Caivano, Sant’Angelo dei Lombardi e Vitulazio. Le figure ricercate spaziano dalla manutenzione meccanica ed elettronica alla produzione, dalla gestione del magazzino alla logistica, fino alla salute e sicurezza sul lavoro.Le offerte di lavoro a CaivanoLo stabilimento di Caivano, in provincia di Napoli, è tra le sedi interessate dalle nuove selezioni. Le opportunità riguardano diversi ambiti operativi e tecnici, con ruoli legati sia alla gestione dei processi produttivi sia alla manutenzione degli impianti.Ecco i profili indicati:Addetto alla gestione del magazzino ricambiCapo turno operativo nell’ambito della produzione e della gestione delle risorse umaneCapo turno manutenzioneManutentore meccatronicoLe posizioni sono rivolte a candidati con competenze coerenti con le mansioni previste, in particolare nei settori della produzione industriale, della manutenzione e della gestione dei materiali.Sant’Angelo dei Lombardi, le figure richiesteAltre opportunità sono disponibili nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. In questo caso, la ricerca interessa soprattutto profili tecnici e specialistici.Le figure ricercate sono:Manutentore meccanicoManutentore elettrico/elettronicoCapo turno manutenzioneSpecialista in salute e sicurezzaSi tratta di ruoli legati alla continuità operativa degli impianti, alla manutenzione delle attrezzature e alla gestione degli aspetti di sicurezza negli ambienti di lavoro.Nella stessa sede è inoltre possibile presentare la propria candidatura per le assunzioni stagionali di operai e operaie, che saranno avviate nel corso dell’anno. I curriculum ricevuti saranno inseriti nel database aziendale e potranno essere valutati in vista di future opportunità.Un’opportunità anche a VitulazioLa terza sede campana interessata dalle selezioni è quella di Vitulazio, nel Casertano, dove Ferrero cerca uno specialista dei servizi di logistica di rete.La posizione si inserisce nell’ambito delle attività di organizzazione e gestione dei flussi logistici, un settore importante per coordinare la distribuzione dei prodotti e garantire l’efficienza della rete aziendale.Le altre sedi in ItaliaLe selezioni di Ferrero non riguardano soltanto la Campania. Altre ricerche di personale interessano gli stabilimenti e le sedi di Alba, Caprarola, in provincia di Viterbo, Pozzuolo Martesana, nel Milanese, Balvano, in provincia di Potenza, oltre a Cuneo, Potenza, Trieste, Vicenza e Padova.Complessivamente, le posizioni aperte indicate sono 35 a livello nazionale, con opportunità rivolte a professionalità differenti.Come candidarsiChi è interessato può consultare le offerte e verificare i requisiti richiesti attraverso il portale ufficiale dedicato alle carriere del gruppo Ferrero.Per ciascuna posizione è opportuno controllare attentamente le competenze necessarie, le mansioni previste e la sede di lavoro, seguendo le indicazioni riportate nell’annuncio per l’invio della candidatura.Per chi non trova un’offerta immediatamente adatta al proprio profilo, la possibilità di inserire il curriculum nel database aziendale per eventuali selezioni future rappresenta un’ulteriore occasione per entrare in contatto con il gruppo.