Nuove assunzioni al Comune di Napoli, ecco il bando

Le candidature possono essere presentate dal 5 maggio fino al 4 giugno 2026

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando di concorso 2026 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 43 nuove figure professionali nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Nel dettaglio, il piano prevede:

2 posti come Istruttore Direttivo Informatico

41 posti come maestra/o per la scuola dell’infanzia

Le candidature possono essere presentate dal 5 maggio fino al 4 giugno 2026 esclusivamente online, tramite la piattaforma dedicata. Per accedere è necessario disporre di credenziali digitali come SPID, CIE, CNS o IDAS, compilare il curriculum in ogni sua parte e versare un contributo di partecipazione di 10 euro.

Requisiti richiesti

Per il profilo informatico sono richieste lauree in ambito tecnologico (triennali o magistrali), come Informatica o Ingegneria Informatica, oltre ai titoli equiparati previsti dalla normativa.

Per il ruolo di maestra/o, invece, è necessario possedere:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria (anche a ciclo unico)

Oppure titoli abilitanti conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 (diploma magistrale, liceo socio-psico-pedagogico o titoli equivalenti)

Le prove del concorso

La selezione prevede un’unica prova scritta, diversa a seconda del profilo scelto. Si tratta di un test con 60 domande a risposta multipla da completare in 60 minuti, con un punteggio massimo di 60 punti.

La prova sarà così strutturata:

45 quesiti sulle materie specifiche del profilo (informatica o didattica e pedagogia)

5 domande sulle competenze digitali

5 quesiti di lingua inglese

5 quesiti situazionali per valutare capacità decisionali e competenze trasversali

Tra gli argomenti per gli informatici figurano progettazione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, sicurezza informatica, gestione di reti e database, normativa CAD e GDPR.

Per i maestri, invece, il focus sarà su pedagogia, psicologia dell’età evolutiva, progettazione didattica, inclusione, educazione interculturale e organizzazione della scuola dell’infanzia.

Un’opportunità per il lavoro pubblico

Il concorso rappresenta una delle principali opportunità occupazionali dell’anno per chi vuole entrare nella pubblica amministrazione a Napoli, con contratti stabili e ruoli chiave sia nel settore educativo che in quello tecnologico.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento degli organici comunali, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini e sostenere l’innovazione digitale e il sistema scolastico locale.