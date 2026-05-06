Nuove assunzioni al Comune di Napoli, ecco il bando
Le candidature possono essere presentate dal 5 maggio fino al 4 giugno 2026
Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando di concorso 2026 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 43 nuove figure professionali nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Nel dettaglio, il piano prevede:
2 posti come Istruttore Direttivo Informatico
41 posti come maestra/o per la scuola dell’infanzia
Le candidature possono essere presentate dal 5 maggio fino al 4 giugno 2026 esclusivamente online, tramite la piattaforma dedicata. Per accedere è necessario disporre di credenziali digitali come SPID, CIE, CNS o IDAS, compilare il curriculum in ogni sua parte e versare un contributo di partecipazione di 10 euro.
Requisiti richiesti
Per il profilo informatico sono richieste lauree in ambito tecnologico (triennali o magistrali), come Informatica o Ingegneria Informatica, oltre ai titoli equiparati previsti dalla normativa.
Per il ruolo di maestra/o, invece, è necessario possedere:
Laurea in Scienze della Formazione Primaria (anche a ciclo unico)
Oppure titoli abilitanti conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 (diploma magistrale, liceo socio-psico-pedagogico o titoli equivalenti)
Le prove del concorso
La selezione prevede un’unica prova scritta, diversa a seconda del profilo scelto. Si tratta di un test con 60 domande a risposta multipla da completare in 60 minuti, con un punteggio massimo di 60 punti.
La prova sarà così strutturata:
45 quesiti sulle materie specifiche del profilo (informatica o didattica e pedagogia)
5 domande sulle competenze digitali
5 quesiti di lingua inglese
5 quesiti situazionali per valutare capacità decisionali e competenze trasversali
Tra gli argomenti per gli informatici figurano progettazione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, sicurezza informatica, gestione di reti e database, normativa CAD e GDPR.
Per i maestri, invece, il focus sarà su pedagogia, psicologia dell’età evolutiva, progettazione didattica, inclusione, educazione interculturale e organizzazione della scuola dell’infanzia.
Un’opportunità per il lavoro pubblico
Il concorso rappresenta una delle principali opportunità occupazionali dell’anno per chi vuole entrare nella pubblica amministrazione a Napoli, con contratti stabili e ruoli chiave sia nel settore educativo che in quello tecnologico.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento degli organici comunali, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini e sostenere l’innovazione digitale e il sistema scolastico locale.