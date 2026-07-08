Aperto il bando per entrare nell'Esercito: 3200 posti

Per agevolare gli spostamenti dei partecipanti durante le fasi concorsuali è prevista una convenzione dedicata ai candidati

Nuove opportunità di ingresso nelle Forze Armate per i giovani italiani. È aperto fino al prossimo 22 luglio il concorso pubblico dell'Esercito Italiano per il reclutamento di 3.200 Volontari in ferma iniziale (VFI), riservato ai candidati di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Il bando rappresenta una delle principali modalità di accesso alla carriera militare e offre ai partecipanti la possibilità di intraprendere un percorso professionale all'interno della Forza Armata, con formazione specialistica, stabilità economica e prospettive di crescita.



La selezione prevede diverse fasi di valutazione. I candidati saranno convocati presso i Centri di Selezione dell'Esercito di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, dove dovranno affrontare una serie di prove finalizzate ad accertare le capacità necessarie per il servizio militare.



Il percorso selettivo comprende le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici attraverso visite mediche ed esami specialistici e, infine, gli accertamenti attitudinali destinati a valutare le caratteristiche personali e l'idoneità al ruolo richiesto.



Per agevolare gli spostamenti dei partecipanti durante le fasi concorsuali è prevista una convenzione dedicata ai candidati chiamati a raggiungere i centri di selezione.



Il Volontario in ferma iniziale rappresenta il primo gradino di un possibile percorso di carriera nell'Esercito. Al momento dell'incorporamento nei Reggimenti Addestrativi Volontari viene sottoscritta una ferma della durata di tre anni, con la possibilità di una successiva rafferma annuale.



Durante il periodo di servizio sono previste diverse opportunità di crescita professionale. Dopo il dodicesimo mese, il VFI può partecipare ai concorsi per l'accesso alle Forze di Polizia beneficiando della riserva di posti prevista dalla normativa. Dal ventiquattresimo mese di servizio, invece, può concorrere per la Ferma prefissata triennale nelle Forze Armate, con il possibile successivo transito per i vincitori al termine del terzo anno.



Dei 3.200 posti disponibili, 78 sono riservati a specifici incarichi tecnici e professionali. Tra questi figurano elettricisti, fabbri, muratori, idraulici, falegnami, meccanici, esploratori equestri e tecnici per aeromobili di primo livello.



La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi del Ministero della Difesa, con accesso tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Per conoscere tutti i dettagli del bando è possibile consultare la documentazione ufficiale del concorso oppure utilizzare gli strumenti informativi messi a disposizione dall'Esercito, tra cui gli assistenti virtuali Atena ed Ettore.



Anche in Campania è presente un recruiter dell'Esercito, una figura di riferimento pensata per accompagnare i giovani interessati all'arruolamento, fornendo informazioni sulle modalità di partecipazione, sui requisiti richiesti e sulle diverse possibilità di carriera offerte dalla Forza Armata.



I contatti dei referenti territoriali sono disponibili sul sito ufficiale dell'Esercito Italiano, dove gli aspiranti candidati possono ricevere supporto durante tutte le fasi del percorso concorsuale.