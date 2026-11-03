LAVORO Primark assume a Pompei, Salerno e Caserta

La catena di abbigliamento offre contratti a tempo indeterminato per ruoli manageriali, con bonus fino al 25%

La catena di abbigliamento offre contratti a tempo indeterminato per ruoli manageriali, con bonus fino al 25% e un sostegno per l’affitto fino a 2mila euro al mese per 18 mesi. Tra le opportunità anche un percorso di crescita interna per diventare Team Manager.Primark cerca Store Manager per i punti vendita di Pompei, Caserta e Salerno, con stipendi che possono arrivare fino a 65mila euro lordi all’anno, oltre a un bonus fino al 25% e un contributo per l’affitto fino a 2mila euro mensili per 18 mesi.Le offerte prevedono un contratto a tempo indeterminato, ma chi si candida deve essere disponibile a trasferirsi: la sede indicata negli annunci è infatti «Nord-Italia o Centro-Sud Italia».Sono otto gli annunci attivi sul portale carriere della catena nel raggio di 50 chilometri da Napoli. Nessuno riguarda Napoli città o il punto vendita Grande Sud di Giugliano, inaugurato l’8 settembre, una settimana dopo La Cartiera di Pompei, che ha segnato l’apertura del 500esimo negozio Primark nel mondo.Le posizioni manageriali: stipendi fino a 65mila euroLa ricerca riguarda diversi ruoli manageriali, con retribuzioni che variano in base alla posizione.Si parte dai 32.500 euro lordi annui previsti per il Team Manager, fino ad arrivare ai 65mila euro dello Store Manager. Per i candidati è inoltre previsto un rimborso delle spese di trasloco, oltre alle condizioni economiche indicate negli annunci.La possibilità di trasferirsi rappresenta un requisito importante per chi intende candidarsi, visto che le sedi di lavoro possono essere distribuite tra il Nord e il Centro-Sud Italia.«Grow With Us», il percorso per diventare Team ManagerTra le opportunità disponibili c’è anche il programma «Grow With Us», pensato per accompagnare i candidati in un percorso di crescita professionale all’interno dell’azienda.Il programma prevede inizialmente un contratto a tempo determinato di 12 mesi. Nei primi sei mesi il candidato lavora come addetto alle vendite nella propria città, con una retribuzione lorda annua di 24.972,50 euro.Dal settimo mese è previsto il passaggio al ruolo di Team Manager, con uno stipendio di 31.500 euro lordi annui e un contributo per l’affitto. In questa fase è previsto anche il trasferimento in un altro negozio.Al termine del percorso, il contratto può essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.La crescita interna è una delle caratteristiche sottolineate dall’azienda. In occasione dell’apertura del negozio di Pompei, Laura Finocchiaro, Head of People and Culture di Primark Italia, aveva dichiarato che «tutto il team manageriale proviene da un percorso di crescita interna».Le opportunità per i commessi al Maximall di PontecagnanoPer quanto riguarda le posizioni da addetto alle vendite, gli annunci disponibili nell’area interessano il punto vendita Primark del Maximall di Pontecagnano.Le opportunità comprendono un contratto a chiamata, rivolto a under 24 e over 55, con una retribuzione indicata di 1.783,75 euro lordi al mese, riparametrata in base alle ore effettivamente lavorate.È inoltre disponibile un contratto part-time da 21 ore settimanali riservato alle categorie protette.Primark punta a 28 negozi in ItaliaIl punto vendita di Pompei rappresenta il 22esimo negozio Primark in Italia. La catena ha avviato un piano di espansione che punta a raggiungere quota 28 punti vendita nei prossimi anni.Le nuove offerte di lavoro si inseriscono in questo percorso di crescita, con una ricerca che coinvolge sia profili manageriali sia addetti alle vendite, oltre a programmi dedicati alla formazione e allo sviluppo delle risorse interne.