Ferrovie dello Stato cerca personale

Le candidature hanno scadenze differenti e, in alcuni casi, restano ancora pochi giorni per presentare la propria domanda

Nuove opportunità di lavoro nel gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sono diverse le selezioni attualmente aperte per entrare a far parte del personale del gruppo, con posizioni disponibili in varie aree d'Italia, dal Mezzogiorno fino al Nord.Le candidature hanno scadenze differenti e, in alcuni casi, restano ancora pochi giorni per presentare la propria domanda. Tra i profili ricercati figurano figure tecniche e operative legate al settore ferroviario e marittimo, oltre a personale destinato alle attività di manutenzione e gestione.Ecco le principali posizioni indicate negli avvisi di selezione.Primo ufficiale di macchina e di coperta: opportunità a MessinaUna delle selezioni riguarda la ricerca di un Primo Ufficiale di macchina e di coperta, con sede di lavoro a Messina.La figura dovrà collaborare con il comandante nella gestione delle attività di bordo, contribuendo a garantire sicurezza ed efficienza delle operazioni.Tra le responsabilità previste rientrano il coordinamento delle esercitazioni di sicurezza, la supervisione delle attività di manutenzione e il controllo delle dotazioni di emergenza.Il candidato dovrà inoltre occuparsi della verifica dell'efficienza dei mezzi di salvataggio e delle attrezzature antincendio, oltre a controllare le condizioni di stabilità della nave, l'assetto longitudinale e la compartimentazione stagna.Il ruolo comprende anche la partecipazione alla gestione delle eventuali emergenze a bordo e la tenuta e l'aggiornamento delle carte nautiche e delle pubblicazioni presenti nella biblioteca di bordo.Sul versante tecnico, l'ufficiale dovrà supportare il monitoraggio delle attività manutentive del settore macchina, verificando l'efficienza delle unità navali e la sicurezza delle operazioni.Tra gli altri compiti figurano la supervisione degli interventi di manutenzione e riparazione, anche quando effettuati da imprese esterne, il controllo dei materiali e dei pezzi di ricambio e il supporto nei rapporti con l'ente tecnico di classifica.La scadenza per presentare la candidatura è fissata al 6 settembre 2026.Operatori di manutenzione rotabili tra Bari e MelissanoÈ rivolta invece alla Puglia la selezione per Operatori di Manutenzione Rotabili in ambito meccanico ed elettrico, con sedi indicate a Bari e Melissano, in provincia di Lecce.La figura professionale sarà chiamata a garantire sicurezza, affidabilità e disponibilità del materiale rotabile, contribuendo alla regolarità del servizio ferroviario.Il lavoro prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e attività di riparazione e sostituzione di componenti meccanici, elettrici, elettronici e pneumatici dei veicoli ferroviari.Gli operatori dovranno inoltre effettuare controlli preventivi, verifiche tecniche e test funzionali, individuando eventuali anomalie e intervenendo per risolvere guasti attraverso sistemi di diagnostica elettronica e strumenti specifici.Una parte importante dell'attività riguarda anche la corretta compilazione della documentazione tecnica e della modulistica prevista, così da garantire la tracciabilità degli interventi effettuati.Per questa posizione la candidatura deve essere presentata entro il 31 agosto 2026.Addetto alle rampe: selezione a TrecateUn'altra opportunità riguarda la figura di Addetto alle rampe, con sede di lavoro a Trecate, in provincia di Novara.Il personale selezionato sarà impegnato nelle operazioni di collegamento e scollegamento delle apparecchiature utilizzate per il carico e lo scarico delle cisterne.Tra le mansioni rientrano anche l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dal cliente e il controllo visivo delle condizioni delle cisterne.La posizione richiede inoltre la disponibilità a lavorare in quota e l'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale destinati alle attività con sostanze chimiche.La scadenza prevista per l'invio delle candidature è il 7 settembre 2026.Macchinisti, operatori di manutenzione e capitreno a BolzanoIl gruppo ricerca inoltre macchinisti, operatori di manutenzione e capitreno con sede di lavoro a Bolzano.Si tratta di profili differenti, accomunati dalla necessità di operare nel rispetto degli standard di sicurezza e delle procedure previste per il settore ferroviario.Per queste selezioni la scadenza indicata è il 31 agosto 2026.Come candidarsiLe persone interessate alle opportunità possono consultare nel dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna posizione, verificare le condizioni previste e inviare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale dedicato alle selezioni del gruppo Ferrovie dello Stato.È importante prestare attenzione alle singole scadenze, che non coincidono tra loro: per alcune posizioni il termine è fissato già al 31 agosto, mentre altre candidature resteranno aperte fino al 6 o al 7 settembre 2026.Per consultare gli annunci completi e candidarsi è possibile accedere alla sezione ufficiale FS Careers.Consulta le posizioni aperte e candidati sul portale FS Careers