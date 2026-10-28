LAVORO Concorso servizi sociali, riaperto il bando

L’obiettivo della procedura è potenziare i servizi sociali territoriali attraverso l’inserimento di professionisti con competenze specifiche

C’è tempo fino alle ore 23:59 del 10 novembre 2026 per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico del Comune di Napoli per il reclutamento di 110 professionisti destinati al rafforzamento dei servizi sociali territoriali. Le candidature possono essere inviate esclusivamente attraverso il portale InPA.Il Comune di Napoli ha riaperto i termini per partecipare al concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.L’obiettivo della procedura è potenziare i servizi sociali territoriali attraverso l’inserimento di professionisti con competenze specifiche negli ambiti dell’assistenza sociale, della psicologia e dell’educazione.I profili professionali richiestiIl concorso prevede la selezione di 110 figure professionali, suddivise in tre profili:51 assistenti sociali;35 funzionari psicologi;24 educatori professionali.Le risorse selezionate saranno destinate al rafforzamento dei servizi sociali sul territorio, nell’ambito delle attività di competenza dell’amministrazione comunale.Scadenza il 10 novembre 2026Come comunicato dal Comune di Napoli, i termini per la presentazione delle candidature sono stati riaperti fino alle ore 23:59 del 10 novembre 2026.Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente online attraverso il Portale InPA, il portale nazionale dedicato al reclutamento nella pubblica amministrazione.Gli interessati sono invitati a consultare il bando e le indicazioni disponibili sulla piattaforma per verificare i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda.Il concorso rappresenta una nuova opportunità professionale per assistenti sociali, psicologi ed educatori interessati a lavorare nei servizi pubblici del territorio napoletano.