IL RAID Spara al buttafuori, arrestato 42 di Ottaviano

La sparatoria era avvenuta all’esterno di un locale frequentato da numerose persone

Si è presentato spontaneamente al commissariato di Cava de’ Tirreni, dove gli investigatori stavano cercando di identificarlo dopo la sparatoria davanti a un locale della movida. «Sono io l’uomo che state cercando»: sarebbe stata questa la frase pronunciata da un 42enne originario di Ottaviano al momento del suo ingresso negli uffici di polizia.L’uomo è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio, detenzione e porto di arma da sparo. Nel corso del successivo interrogatorio avrebbe anche ammesso di essere stato lui a premere il grilletto durante l’aggressione che, nel fine settimana, ha provocato il ferimento di un addetto alla sicurezza.La lite davanti al locale e gli spari contro il vigilanteLa sparatoria era avvenuta all’esterno di un locale frequentato da numerose persone. Secondo la ricostruzione investigativa, tutto sarebbe cominciato con una discussione per motivi banali, degenerata rapidamente in uno scontro.Nel corso della lite sarebbe comparso un revolver, dal quale sarebbero stati esplosi diversi colpi. Uno dei proiettili ha raggiunto al braccio il vigilante che si trovava davanti all'esercizio commerciale, ferendolo. L’episodio si è consumato in strada, davanti a diversi testimoni.Le telecamere hanno aiutato a individuare il presunto responsabileSubito dopo gli spari sono partiti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Alle indagini hanno partecipato gli agenti della Squadra Mobile e i poliziotti dei commissariati di Cava de’ Tirreni e San Giuseppe Vesuviano.Un ruolo importante sarebbe stato svolto dall’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire le fasi dell’aggressione e di individuare nel 42enne di Ottaviano il presunto uomo armato.Il fermo disposto dalla ProcuraCon le indagini ormai concentrate sulla sua posizione, il 42enne avrebbe deciso di presentarsi in commissariato. Dopo essersi dichiarato l’uomo ricercato dagli agenti, avrebbe confermato durante l’interrogatorio di aver sparato.La Procura di Nocera Inferiore ha quindi emesso nei suoi confronti un decreto di fermo di indiziato di delitto per le ipotesi di tentato omicidio, detenzione e porto di arma da sparo.Il fermo segna un passaggio rilevante nell’inchiesta, ma la posizione dell’indagato dovrà ora essere sottoposta alle verifiche e alle valutazioni dell’autorità giudiziaria.