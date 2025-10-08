Notizie Nolano

L'OPERAZIONE — Traffico di droga tra Brusciano e Pomigliano: 3 arresti
27 ottobre 2026 14:00
Circumvesuviana, sulla tratta Nola-Baiano stop anche ai bus
21 ottobre 2026 20:30
Si appropria di 150mila euro, sospeso dirigente comunale nel Nolano
20 ottobre 2026 12:00
Interdittiva antimafia, sigilli a cava estrattiva nel Nolano
15 ottobre 2026 14:30
Sequestrati 30mila litri di benzina di contrabbando nel Nolano
06 ottobre 2026 11:00
Omicidio nel Nolano, due arresti
28 settembre 2026 11:00
Circumvesuviana Napoli-Baiano, pendolari esasperati: «Riapertura immediata della linea»
24 settembre 2026 23:00
Fiamme nelle zone collinari del Nolano
14 settembre 2026 23:00
Auto rubata nel Nolano ritrovata in fiamme
10 settembre 2026 16:00
Brusciano prega per Aurora, è grave dopo una caduta da cavallo
08 settembre 2026 23:00
Investita tra giorni fa, muore all'ospedale di Nola
04 settembre 2026 14:30
Incidente nella notte, una 26enne muore nel Nolano
03 settembre 2026 09:01
Tamponamento sull'A16 nel Nolano: due morti
30 agosto 2026 14:00
Bomba esplode nel Nolano davanti a una casa
20 agosto 2026 15:00
Famiglia derubata di tutto sull'autogrill dell'A30 nel nolano: "Ci hanno preso anche le scarpe"
18 agosto 2026 19:00
Nel Nolano un garage diventa sala commiato delle pompe funebri
10 agosto 2026 07:00
Paura nel Nolano, accoltellato alla schiena da due sconosciuti
03 agosto 2026 19:00
Brusciano, sequestrati nove big bag di rifiuti speciali
25 luglio 2026 15:00
Brusciano, la Commissione parlamentare d’inchiesta visita la città
20 luglio 2026 20:30
Brusciano, arriva in auto, entra in una casa e prova a rubare
15 luglio 2026 16:00
Operaio caduti dal Palazzetto dello Sport nel Nolano, morto il più grave
25 giugno 2026 21:30
Operai nel vuoto mentre lavorano al Palazzetto dello Sport nel Nolano: uno in rianimazione
25 giugno 2026 20:30
Muore anche la mamma del prof che aveva insultato la figlia della Meloni
11 giugno 2026 16:30
È morto il docente di Marigliano che scrisse il post contro la figlia della Meloni
10 giugno 2026 06:00
“In campo per la solidarietà”, lo sport e le stelle che uniscono il territorio a Brusciano
03 giugno 2026 21:30
Brusciano, il 29 maggio la cerimonia conclusiva del progetto “Sulla Strada della Vita – Premio Fabio Postiglione”
25 maggio 2026 21:30
Nel Nolano il matrimonio di Franco Ricciardi
21 maggio 2026 07:00
Daspo per i due giovani che cercarono di far cadere i ciclisti del Giro nel Nolano
19 maggio 2026 18:30
Il Giro d'Italia passa nel Nolano, ragazzo prova a far cadere i ciclisti
14 maggio 2026 18:00
Insultò la figlia della Meloni, il prof del Nolano è condizioni critiche
12 maggio 2026 11:30
Narcotraffico nel Nolano: ecco i nomi dei 23 arrestati
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Narcotraffico nel Nolano, 23 arresti nel clan Russo
28 aprile 2026 09:00
Elezioni comunali a San Vitaliano: due candidati alla carica di sindaco
26 aprile 2026 20:30
Orrore nel canile del Nolano: cucciolo senza zampe, un altro morto
26 aprile 2026 14:00
Tre esplosioni una dietro l'altra, notte di paura nel Nolano
23 aprile 2026 10:00
Armi nascoste nei muri, maxi-sequestro a Brusciano
23 aprile 2026 09:00
Vergonosa vignetta contro una consigliera comunale, bufera nel Nolano
22 aprile 2026 20:30
Rissa tra ragazzini nel Nolano, accoltellato 17enne
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Casa in fiamme, donna trasferita da Nola al Cardarelli
08 aprile 2026 21:00
Si schianta con l'auto contro un circolo nel Nolano, poi scappa ai piedi
04 aprile 2026 18:30
Cassiere 20enne della sala slot preso a schiaffi e pugni per rapina
03 aprile 2026 11:30
Brusciano, via all’ampliamento del cimitero
02 aprile 2026 18:00
Lutto nel Nolano, muore il farmacista musicista
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"Hanno tentato di rapire mio figlio a Marigliano", ma si era inventata tutto per i like
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Ingerisce due ovuli di cocaina, arrestato nel Nolano
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A Brusciano nasce il Premio “Sulla Strada della Vita” dedicato a Fabio Postiglione
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Retata nel rione di Brusciano, scoperte armi e munizioni
28 febbraio 2026 19:00
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Scatta la nuova Zona Rossa nel Nolano
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Finisce nel vuoto in un cantiere a San Vitaliano, muore geometra
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Accoltellato in villa comunale, trasportato d'urgenza all'ospedale di Nola
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