il Fatto Vesuviano

Notizie Nolano

L'OPERAZIONE — Traffico di droga tra Brusciano e Pomigliano: 3 arresti

27 ottobre 2026 14:00

Circumvesuviana, sulla tratta Nola-Baiano stop anche ai bus

21 ottobre 2026 20:30

Si appropria di 150mila euro, sospeso dirigente comunale nel Nolano

20 ottobre 2026 12:00

Interdittiva antimafia, sigilli a cava estrattiva nel Nolano

15 ottobre 2026 14:30

Sequestrati 30mila litri di benzina di contrabbando nel Nolano

06 ottobre 2026 11:00

Omicidio nel Nolano, due arresti

28 settembre 2026 11:00

Circumvesuviana Napoli-Baiano, pendolari esasperati: «Riapertura immediata della linea»

24 settembre 2026 23:00

Fiamme nelle zone collinari del Nolano

14 settembre 2026 23:00

Auto rubata nel Nolano ritrovata in fiamme

10 settembre 2026 16:00

Brusciano prega per Aurora, è grave dopo una caduta da cavallo

08 settembre 2026 23:00

Investita tra giorni fa, muore all'ospedale di Nola

04 settembre 2026 14:30

Incidente nella notte, una 26enne muore nel Nolano

03 settembre 2026 09:01

Tamponamento sull'A16 nel Nolano: due morti

30 agosto 2026 14:00

Bomba esplode nel Nolano davanti a una casa

20 agosto 2026 15:00

Famiglia derubata di tutto sull'autogrill dell'A30 nel nolano: "Ci hanno preso anche le scarpe"

18 agosto 2026 19:00

Nel Nolano un garage diventa sala commiato delle pompe funebri

10 agosto 2026 07:00

Paura nel Nolano, accoltellato alla schiena da due sconosciuti

03 agosto 2026 19:00

Brusciano, sequestrati nove big bag di rifiuti speciali

25 luglio 2026 15:00

Brusciano, la Commissione parlamentare d’inchiesta visita la città

20 luglio 2026 20:30

Brusciano, arriva in auto, entra in una casa e prova a rubare

15 luglio 2026 16:00

Operaio caduti dal Palazzetto dello Sport nel Nolano, morto il più grave

25 giugno 2026 21:30

Operai nel vuoto mentre lavorano al Palazzetto dello Sport nel Nolano: uno in rianimazione

25 giugno 2026 20:30

Muore anche la mamma del prof che aveva insultato la figlia della Meloni

11 giugno 2026 16:30

È morto il docente di Marigliano che scrisse il post contro la figlia della Meloni

10 giugno 2026 06:00

“In campo per la solidarietà”, lo sport e le stelle che uniscono il territorio a Brusciano

03 giugno 2026 21:30

Brusciano, il 29 maggio la cerimonia conclusiva del progetto “Sulla Strada della Vita – Premio Fabio Postiglione”

25 maggio 2026 21:30

Nel Nolano il matrimonio di Franco Ricciardi

21 maggio 2026 07:00

Daspo per i due giovani che cercarono di far cadere i ciclisti del Giro nel Nolano

19 maggio 2026 18:30

Il Giro d'Italia passa nel Nolano, ragazzo prova a far cadere i ciclisti

14 maggio 2026 18:00

Insultò la figlia della Meloni, il prof del Nolano è condizioni critiche

12 maggio 2026 11:30

Narcotraffico nel Nolano: ecco i nomi dei 23 arrestati

28 aprile 2026 18:00

Narcotraffico nel Nolano, 23 arresti nel clan Russo

28 aprile 2026 09:00

Elezioni comunali a San Vitaliano: due candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 20:30

Orrore nel canile del Nolano: cucciolo senza zampe, un altro morto

26 aprile 2026 14:00

Tre esplosioni una dietro l'altra, notte di paura nel Nolano

23 aprile 2026 10:00

Armi nascoste nei muri, maxi-sequestro a Brusciano

23 aprile 2026 09:00

Vergonosa vignetta contro una consigliera comunale, bufera nel Nolano

22 aprile 2026 20:30

Rissa tra ragazzini nel Nolano, accoltellato 17enne

20 aprile 2026 11:30

Casa in fiamme, donna trasferita da Nola al Cardarelli

08 aprile 2026 21:00

Si schianta con l'auto contro un circolo nel Nolano, poi scappa ai piedi

04 aprile 2026 18:30

Cassiere 20enne della sala slot preso a schiaffi e pugni per rapina

03 aprile 2026 11:30

Brusciano, via all’ampliamento del cimitero

02 aprile 2026 18:00

Lutto nel Nolano, muore il farmacista musicista

31 marzo 2026 19:00

"Hanno tentato di rapire mio figlio a Marigliano", ma si era inventata tutto per i like

31 marzo 2026 10:00

Pesanti insulti sessisti alla nuova comandante dei vigili nel Nolano

27 marzo 2026 08:30

Ingerisce due ovuli di cocaina, arrestato nel Nolano

20 marzo 2026 15:00

A Brusciano nasce il Premio “Sulla Strada della Vita” dedicato a Fabio Postiglione

01 marzo 2026 10:30

Retata nel rione di Brusciano, scoperte armi e munizioni

28 febbraio 2026 19:00

Smart distrutta dalle fiamme a Brusciano, origine dolosa

22 febbraio 2026 09:30

Omicidio di camorra nel Nolano, tre persone in carcere

15 febbraio 2026 10:30

Cimitile, al via il restauro del Complesso Basilicale Paleocristiano

11 febbraio 2026 23:00

Controlli a tappeto a Somma Vesuviana e Brusciano, sequestri record

08 febbraio 2026 10:00

Stalking nel Nolano: usa scarpe rosse e rossetto per minacciare la moglie

06 febbraio 2026 20:00

"Bimba morta a Tufino, inascoltate le richieste del padre"

03 febbraio 2026 18:00

Tufino, non solo botte: Alessandra era anche denutrita

01 febbraio 2026 15:00

Bimba di 4 anni morta a Tufino, arrestati gli zii

01 febbraio 2026 10:30

Rubato rame nel Nolano, linea ferroviaria interrotta

29 gennaio 2026 11:30

Autocarro dato alle fiamme nel Nolano

28 gennaio 2026 10:00

I riscaldamenti non funzionano, scuola del Nolano chiede ai genitori di portare un plaid

26 gennaio 2026 08:00

Omicidio nel Nolano, ecco i nomi degli otto arrestati

22 gennaio 2026 16:00

Omicidio di camorra nel Nolano, 8 arresti

22 gennaio 2026 12:00

Aurora pestata brutalmente a 15 anni nel Nolano, tutti in piazza

21 gennaio 2026 23:00

Falsa senologa visitava le pazienti e prescriveva le cure

20 gennaio 2026 10:00

Grosso incendio nell'azienda del Nolano, rischio veleni

19 gennaio 2026 19:00

Blitz nel Nolano, dottoressa esercita in maniera fuorilegge

19 gennaio 2026 11:00

Ragazza di 15 anni picchiata da coetanee nel Nolano: ha un braccio fratturato

18 gennaio 2026 21:00

Brucia nota fabbrica tessile nel Nolano

17 gennaio 2026 18:30

Brusciano, esplode bomba sotto l'auto di un incensurato

17 gennaio 2026 12:00

Veicolo come ariete: sfondano l'ingresso di una banca nel Nolano

14 gennaio 2026 13:00

Scippano il telefono a una ragazzina, presi uomo e donna nel Nolano

07 gennaio 2026 09:30

Sequestrati 5 chili di droga sulla Statale 7 Bis nel Nolano

02 gennaio 2026 18:30

Fanno esplodere il bancomat e portano via i soldi, succede ancora nel Nolano

29 dicembre 2025 10:00

Fanno esplodere il bancomat nel Nolano e scappano con i soldi

28 dicembre 2025 10:20

Camposano Buskers Festival, il 27 e 28 dicembre la città diventa palcoscenico a cielo aperto

27 dicembre 2025 15:30

Grave schianto in autostrada: 9 feriti tra gli ospedali di Nola e Avellino

27 dicembre 2025 06:00

Nel Nolano il caso della palestra "apri e chiudi"

19 dicembre 2025 19:00

Senza acqua nel Nolano: Gori condannata

19 dicembre 2025 16:00

Colalongo giustiziato in strada nel Nolano: ecco chi era

19 dicembre 2025 14:31

Spari ad altezza viso, agguato di camorra nel Nolano

18 dicembre 2025 06:00

Terrore a Casamarciano, uomo sprofonda in una voragine di 20 metri - GUARDA IL VIDEO

08 dicembre 2025 15:30

Scardinato bancomat a Brusciano

06 dicembre 2025 11:37

Telecamere, fondi anche nel Nolano ed a Striano

01 dicembre 2025 21:00

Multato sul bus per Nola ferisce il controllore

21 novembre 2025 23:00

B&B immerso nella natura nel Nolano: ma era totalmente abusivo

20 novembre 2025 14:30

Tragedia a Nola: uccide la sorella di 23 anni a coltellate

19 novembre 2025 17:16

Scatta la nuova Zona Rossa nel Nolano

18 novembre 2025 21:00

Maxi-blitz a Nola e nel Nolano: i nomi dei 44 arrestati

18 novembre 2025 10:30

La camorra controllava elezioni e attività economica: 44 arresti a Nola e nel Nolano

17 novembre 2025 09:30

Massacrata dal compagno a Brusciano, salvata dalla figlia in videochiamata

12 novembre 2025 15:00

Cimitile, truffa e poi costringe anziano a prelevare dall'ufficio postale

09 novembre 2025 12:30

Donna trasporta 23 chili di cocaina purissima nel Nolano, accelera e si fa arrestare

06 novembre 2025 18:30

Bruciata l'auto di una consigliera comunale nel Nolano

01 novembre 2025 16:00

Finisce nel vuoto in un cantiere a San Vitaliano, muore geometra

24 ottobre 2025 13:30

Accoltellato in villa comunale, trasportato d'urgenza all'ospedale di Nola

20 ottobre 2025 12:30

Che cattiveria nel Nolano: pietre contro casa di anziana per deriderla

18 ottobre 2025 13:00

Autoparco comunale trasformato in discarica pericolosa, sigilli nel Nolano

18 ottobre 2025 12:30

Marigliano, massacrato davanti alla fidanzata per rapinare l'auto

15 ottobre 2025 17:00

Marigliano, scoperti oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando

09 ottobre 2025 19:00

Trovato senza vita a Mariglianella, fiaccolata per Daniele

08 ottobre 2025 23:00

Circumvesuviana la linea Volla-Nola-Baiano riapre a fine mese

08 ottobre 2025 17:00

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