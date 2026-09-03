Incidente nella notte, una 26enne muore nel Nolano

Feriti un 20enne ed una ragazza che viaggiava con lui

Un violento impatto tra uno scooter e un'automobile è costato la vita a una giovane donna a Camposano, nel territorio della provincia di Napoli.

La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte, all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello, dove, per cause ancora da chiarire, il mezzo a due ruote sul quale viaggiava la 26enne si è scontrato con una vettura.

L'impatto è stato devastante. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Inutili i soccorsi per la 26enne

La gravità dello scontro non ha lasciato possibilità di intervento per salvare la giovane.

Nel frattempo, le persone presenti nell'automobile sono state soccorse e accompagnate all'ospedale di Nola per le cure e gli accertamenti sanitari.

Al volante della vettura c'era un ragazzo di 20 anni, che viaggiava insieme a un'amica. Entrambi sono rimasti feriti nell'incidente, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Carabinieri sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dello scontro e stabilire come i due veicoli siano arrivati a collidere proprio all'incrocio.

Saranno valutati tutti gli elementi disponibili per ricostruire la sequenza dell'incidente.

Indagini per chiarire la dinamica

Al momento non sono state rese note ulteriori circostanze sull'impatto. La posizione del conducente dell'auto e le eventuali responsabilità dovranno essere valutate al termine degli accertamenti.

La tragedia riporta ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza della circolazione nelle ore notturne e sulla necessità di ricostruire con precisione ogni elemento quando un incidente provoca una vittima.

A Camposano resta il dolore per la morte della 26enne, deceduta in pochi istanti dopo lo scontro. I carabinieri proseguono le indagini per fare piena luce sull'accaduto.