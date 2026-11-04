CIRCUMVESUVIANA Linea Napoli-Nola-Baiano, protesta dei pendolari

lavoratori e studenti che si servono della linea sarebbero ormai costretti a fare i conti con una sequenza di annunci, modifiche e scadenze rinviate

Non è più soltanto una questione di ritardi o di collegamenti difficili: per chi utilizza quotidianamente la Circumvesuviana sulla tratta Napoli-Baiano, il problema è diventato quello di non poter contare su tempi e impegni definiti. Una situazione che ha spinto i rappresentanti dei comitati pendolari e delle associazioni civiche a lanciare un nuovo appello, chiedendo spiegazioni concrete sul futuro della linea.A sottoscrivere la presa di posizione sono Vincenzo Ciniglio, presidente del Comitato Pendolari Vesuviani; Salvatore Ferraro, amministratore dell'omonimo gruppo Facebook; Marcello Fabbrocini, presidente del Comitato civico Ets Cifariello di Ottaviano; e Salvatore Alaia, alla guida del Comitato civico E(a)vitiamolo di Sperone.La loro contestazione è netta: «I pendolari e le istituzioni meritano rispetto e serietà per gli impegni presi». Secondo i rappresentanti, lavoratori e studenti che si servono della linea sarebbero ormai costretti a fare i conti con una sequenza di annunci, modifiche e scadenze rinviate.Dal progetto del 2024 ai nuovi ritardi: la cronologia delle promessePer spiegare le ragioni della protesta, i quattro esponenti ripercorrono le tappe che, a loro giudizio, dimostrerebbero il mancato rispetto degli impegni assunti sulla tratta.Il primo passaggio risale al maggio 2024, quando Eav presentò un piano alternativo per garantire i collegamenti durante il periodo di interruzione della linea. Il progetto prevedeva, tra settembre 2024 e settembre 2027, l'instradamento attraverso San Giorgio a Cremano, con corse dirette verso Napoli nelle ore mattutine e il mantenimento di autobus di supporto.Una soluzione che i comitati definiscono inizialmente accettabile, nonostante i tempi lunghi previsti per il completamento degli interventi.La situazione, però, sarebbe cambiata già nell'estate del 2025. Secondo la ricostruzione delle associazioni, la linea venne completamente interrotta e riattivata a ottobre con un servizio limitato a Volla. Una modifica che avrebbe escluso il collegamento ferroviario diretto con Napoli, aggravando le difficoltà di chi deve raggiungere ogni giorno il capoluogo.La scadenza del primo trimestre 2026 e l'orizzonte dell'estate 2027Un altro momento indicato dai comitati è l'incontro dell'8 ottobre 2025 con i sindaci del territorio. In quella sede, riferiscono i rappresentanti dei pendolari, Eav avrebbe illustrato la necessità di realizzare lavori urgenti nella galleria Volla-San Giorgio e nelle stazioni interessate, assicurando la conclusione dei cantieri entro il primo trimestre del 2026.Quella scadenza, secondo quanto denunciato, non sarebbe stata rispettata. In una fase successiva il termine sarebbe stato spostato a giugno 2026, mentre le comunicazioni più recenti parlerebbero di una conclusione dei lavori nell'estate del 2027, senza però indicare una data precisa.È proprio questa continua revisione delle tempistiche a suscitare la protesta più dura. «I numeri, le date e i verbali non mentono. Sulla pelle dei lavoratori e degli studenti della linea Napoli-Baiano sta andando in scena un teatrino fatto di rinvii sistematici e impegni puntualmente traditi», sostengono Ciniglio, Ferraro, Fabbrocini e Alaia.«I cittadini non possono essere trattati come comparse»Per i rappresentanti delle associazioni, il problema non riguarda soltanto l'organizzazione del servizio ferroviario, ma anche il rapporto tra le aziende coinvolte, le amministrazioni locali e le comunità interessate.I sindaci e gli enti territoriali, sottolineano, hanno bisogno di informazioni attendibili per poter rispondere ai cittadini e programmare gli spostamenti. Continuare a modificare le scadenze a ogni confronto, senza fornire indicazioni definitive, significa secondo i comitati alimentare sfiducia e lasciare migliaia di utenti nell'incertezza.«Gli enti locali, i sindaci e i cittadini non possono più essere trattati come comparse a cui rifilare la favola di turno», affermano i quattro esponenti. E aggiungono: «Cambiare le carte in tavola ad ogni incontro non è solo disorganizzazione: è una mancanza di rispetto istituzionale e umana».Le tre richieste a Eav e Regione CampaniaLa mobilitazione punta ora a ottenere impegni formali, non ulteriori rassicurazioni generiche. I comitati hanno individuato tre priorità da sottoporre a Eav e alla Regione Campania.La prima è la pubblicazione di un cronoprogramma dettagliato e vincolante, con scadenze precise e l'indicazione dei responsabili per ciascuna fase dei lavori. La seconda riguarda la convocazione urgente di un incontro con i vertici di Eav e i rappresentanti regionali, al quale dovrebbero partecipare anche i funzionari che hanno predisposto e sottoscritto i precedenti programmi di intervento.Infine, viene chiesto un miglioramento immediato delle condizioni di viaggio per gli utenti della Napoli-Baiano, affinché lavoratori, studenti e pendolari possano tornare a disporre di collegamenti adeguati alle proprie necessità.La richiesta conclusiva è quella di mettere fine all'incertezza che accompagna da tempo la tratta: per i comitati, il territorio non può continuare ad attendere senza conoscere con precisione quando e come verrà ripristinato un servizio ferroviario efficiente.