Insultò la figlia della Meloni, il prof del Nolano è condizioni critiche

l’uomo sarebbe “politraumatizzato in neuroprotezione” dopo essersi lanciato dal balcone della propria abitazione

È ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale del Mare Stefano Addeo, il professore 61enne di Marigliano finito al centro delle polemiche nei mesi scorsi per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, l’uomo sarebbe “politraumatizzato in neuroprotezione” dopo essersi lanciato dal balcone della propria abitazione, situata al secondo piano.

Il docente, che insegnava in un istituto linguistico di Cicciano, era stato sospeso dal servizio dalla direzione scolastica regionale dopo il caso scoppiato circa un anno fa. Nel post incriminato, pubblicato su Facebook, aveva augurato alla figlia della premier che potesse subire la stessa sorte di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall’ex fidanzato.

Successivamente il professore aveva chiesto scusa, sostenendo che il contenuto del messaggio fosse stato generato dall’intelligenza artificiale. Travolto dalle polemiche e dalle critiche, aveva già tentato il suicidio in passato, finendo in ospedale dopo un’overdose di farmaci.

Nella giornata di ieri avrebbe compiuto un nuovo gesto estremo, lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Sulla vicenda restano in corso gli accertamenti delle autorità competenti.