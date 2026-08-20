Bomba esplode nel Nolano davanti a una casa

I militari hanno effettuato i primi accertamenti e raccolto gli elementi utili per cercare di ricostruire quanto accaduto

Paura ieri a Mariglianella, nel Napoletano, dove un'esplosione ha improvvisamente scosso via Roma. Una bomba carta è esplosa all'altezza del civico 50, provocando alcuni danni a un'abitazione. L'episodio si è verificato senza causare feriti. Le conseguenze dell'esplosione, infatti, sarebbero rimaste limitate a una porta finestra dell'edificio, che ha riportato lievi danneggiamenti.L'intervento dei carabinieriDopo l'esplosione è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Brusciano.I militari hanno effettuato i primi accertamenti e raccolto gli elementi utili per cercare di ricostruire quanto accaduto. Particolare attenzione è rivolta all'ordigno utilizzato e alle modalità con cui sarebbe stato collocato nei pressi dell'abitazione.Si indaga sul moventeAl momento non è stata ancora chiarita la matrice dell'episodio. Gli investigatori stanno lavorando per individuare la persona o le persone che hanno posizionato la bomba carta e comprendere le ragioni alla base del gesto.Saranno fondamentali eventuali testimonianze e altri elementi investigativi raccolti nella zona per provare a risalire ai responsabili.L'esplosione, seppur di lieve entità e senza conseguenze per le persone, ha destato preoccupazione tra i residenti di via Roma. Le indagini dei carabinieri proseguono per fare piena luce sull'accaduto.