Il Giro d'Italia passa nel Nolano, ragazzo prova a far cadere i ciclisti

Le immagini mostrano il ragazzo avvicinarsi pericolosamente ai corridori nel tratto compreso tra San Vitaliano e Marigliano

Un gesto irresponsabile che ha rischiato di trasformare una giornata di festa sportiva in un episodio gravissimo. Durante il passaggio della tappa campana del Giro d’Italia, un giovane ha tentato di ostacolare i ciclisti lungo il percorso, sfiorando il contatto con il gruppo in corsa e mettendo a rischio l’incolumità degli atleti. L’episodio è stato ripreso in un video diventato rapidamente virale sui social. Le immagini mostrano il ragazzo avvicinarsi pericolosamente ai corridori nel tratto compreso tra San Vitaliano e Marigliano, nell’area del percorso napoletano della competizione, con un comportamento che avrebbe potuto provocare una caduta collettiva.

A commentare duramente quanto accaduto è stato anche il messaggio diffuso a corredo del filmato: «Rispetta i corridori. Rispetta la gara. Rispetta il Giro d’Italia. Vi amiamo ai bordi della strada. Amiamo il vostro entusiasmo, amiamo che incoraggiate i corridori, amiamo che vi vestiate come fenicotteri. Ma c’è un limite da non superare. Non comportatevi come questo tizio».

Parole nette che richiamano al senso di responsabilità degli spettatori lungo il percorso della corsa rosa, da sempre seguita da migliaia di appassionati. L’accaduto ha suscitato indignazione tra tifosi e utenti social, soprattutto per il rischio concreto corso dagli atleti impegnati nella gara. Un semplice gesto imprudente, infatti, avrebbe potuto causare conseguenze serie sia per i corridori sia per il pubblico presente lungo la strada.