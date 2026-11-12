L'EVENTO Lo chef stellato premia l'area nolano-vesuviana con il suo nuovo locale

il suo primo ristorante nel quale oltre ad esserne lo chef ne è anche il patron

Una nuova apertura anima la scena gastronomica dell’area nolana. A fare da cornice al progetto è l’antico monastero di San Francesco, un luogo in cui il tempo sembra aver conservato tracce del passato, a partire dal 1587. È qui che Luigi Salomone, chef campano originario di Saviano, ha scelto di avviare una nuova esperienza professionale: il suo primo ristorante da patron, oltre che da chef.

Il progetto prende forma negli ambienti storici dell’ex monastero, trasformati in uno spazio dedicato alla ristorazione contemporanea. Un contesto particolare, nel quale la cucina si confronta con la memoria architettonica del luogo, senza rinunciare a una propria identità.

Alla guida dell'accoglienza c'è Silvana Di Domenico, compagna dello chef e miglior maître dell'anno 2023, nel ruolo di restaurant manager e direttrice di sala. «La nostra idea di ricezione è semplice e si basa su tre pilastri: gusto, radici e casa», racconta.

Situato tra i caselli autostradali di Nola e Tufino, a breve distanza dal confine con la provincia di Avellino, il ristorante si propone di coniugare una cucina contemporanea con un'idea di ospitalità che mette al centro le persone e il rapporto con gli ospiti.

Per Salomone si tratta di una sfida diversa rispetto alle precedenti esperienze professionali. «Cucino da una vita, ma lavorare ai fornelli in un ristorante proprio è una sfida nuova, che mi regala nuova energia. Dedico tutto questo ai miei figli, ai miei genitori e, ovviamente, a Silvana», racconta lo chef.

La proposta gastronomica segue una linea che alterna tecnica, ricerca e attenzione alla materia prima. Tra i piatti figurano il risotto con ricci, alghe e limone arrosto e il maialino con indivia, mela affumicata e karkadè. Preparazioni che lavorano sull'incontro tra ingredienti, contrasti e consistenze.

Un elemento che merita una menzione a parte è il carrello dei dolci, che arriva direttamente ai tavoli e restituisce una dimensione più tradizionale del servizio di sala, riportando al centro anche il piacere della scelta e della condivisione.

Con il suo ristorante, Luigi Salomone inaugura dunque una nuova fase del proprio percorso professionale. Una storia che comincia tra le mura di un antico monastero, dove il passato diventa parte del contesto in cui prende forma un progetto di cucina contemporanea.