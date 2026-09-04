Investita tra giorni fa, muore all'ospedale di Nola

Dopo l'incidente, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro penale dell'automobile coinvolta e al ritiro della patente del conducente

Era sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'automobile. È morta dopo due giorni di agonia una donna di 73 anni, investita nella mattinata di martedì primo settembre lungo corso Umberto, a Marigliano, in provincia di Napoli.L'impatto si è verificato mentre l'anziana stava attraversando la strada. La vettura l'avrebbe colpita con la parte anteriore sinistra, provocando lesioni che inizialmente avevano richiesto il trasferimento in ospedale.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.Il ricovero e il peggioramentoDopo l'investimento, la 73enne è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Nola in codice giallo.Le sue condizioni, però, sono progressivamente peggiorate. Il giorno successivo all'incidente i sanitari hanno disposto la prognosi riservata, mentre continuavano le cure per le conseguenze riportate nell'impatto.Nonostante gli interventi dei medici, la donna è deceduta nella mattinata di giovedì 3 settembre.La notizia della morte ha cambiato anche il quadro giudiziario dell'incidente.Le telecamere hanno ricostruito lo schiantoDeterminante per gli investigatori è stata l'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella zona.I filmati hanno consentito agli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Maggiore Emiliano Nacar, di ricostruire la sequenza dell'investimento e di acquisire elementi sulla dinamica dell'impatto tra l'automobile e la pedone.Gli accertamenti hanno riguardato in particolare le modalità con cui la vettura ha raggiunto l'attraversamento pedonale e le circostanze nelle quali si è verificato l'impatto.Auto sequestrata e patente ritirataDopo l'incidente, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro penale dell'automobile coinvolta e al ritiro della patente del conducente, che non risulta avere precedenti.Nella prima fase dell'inchiesta, quando la donna era ancora ricoverata, era stata trasmessa alla Procura della Repubblica una denuncia per lesioni personali colpose gravi.Il decesso della 73enne ha però determinato un aggravamento della posizione dell'automobilista: nei suoi confronti viene ora ipotizzato il reato di omicidio stradale.Disposta l'autopsiaLa Procura dovrà ora approfondire ogni elemento della vicenda, compreso il rapporto tra le lesioni riportate nell'investimento e il successivo decesso della donna.L'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma presso l'Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà eseguita l'autopsia.L'esame medico-legale servirà a chiarire con precisione le cause della morte e a verificare il nesso causale con l'investimento avvenuto due giorni prima.Gli accertamenti sulla tragediaRestano quindi al centro dell'inchiesta la dinamica dell'impatto, le immagini delle telecamere di sorveglianza e gli elementi medico-legali che emergeranno dall'autopsia.La morte della 73enne trasforma così in un'inchiesta per omicidio stradale un incidente avvenuto in pieno giorno, mentre la donna attraversava corso Umberto sulle strisce pedonali.