LA BONIFICA Brusciano, ripulite le rampe invase dai rifiuti

Per anni è stata uno dei punti più degradati del territorio, con cumuli di rifiuti abbandonati e un'immagine di incuria proprio lungo una delle vie di accesso alla zona

Intervento straordinario del Commissariato di Governo per le bonifiche, guidato dal generale Giuseppe Vadalà, nell'area trasformata negli anni in una discarica abusiva. La consigliera regionale Lea Romano: «Un piccolo grande passo avanti».Rimossi i rifiuti dall'area tra i due ComuniPer anni è stata uno dei punti più degradati del territorio, con cumuli di rifiuti abbandonati e un'immagine di incuria proprio lungo una delle vie di accesso alla zona. Questa mattina la rampa tra Brusciano e Castello di Cisterna è stata interessata da un intervento straordinario di pulizia promosso dal Commissariato di Governo per le bonifiche dei siti inquinati, guidato dal generale Giuseppe Vadalà.L'area era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, con abbandoni di materiali di vario genere. L'operazione rappresenta il primo intervento concreto dopo il sopralluogo effettuato lo scorso 19 ottobre dal commissario Vadalà insieme alla consigliera regionale Lea Romano.Romano: «Avevamo promesso un intervento straordinario»La consigliera regionale ha rivendicato il risultato, ricordando l'impegno assunto durante la visita al sito e sottolineando il lavoro della struttura commissariale.«Avevamo promesso un intervento straordinario del commissariato di governo per le bonifiche per ripulire la rampa che da anni è divenuta un ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. Questo intervento, come tutti quelli compiuti negli ultimi mesi, dimostra la grande dedizione ed attenzione che il generale Vadalà ha per la terra dei fuochi», ha dichiarato Lea Romano.Nel suo intervento, la consigliera ha richiamato anche lo stanziamento di ulteriori 200 milioni di euro da parte del Governo Meloni, risorse che, secondo quanto affermato, potranno sostenere la prosecuzione delle attività di bonifica e il recupero di terreni compromessi dagli sversamenti.Telecamere collegate ai Carabinieri ForestaliLa pulizia effettuata questa mattina non resterà un'operazione isolata. Si tratta infatti del primo passaggio di un programma di interventi già pianificati dalla struttura commissariale.Tra le misure previste c'è anche la fornitura di telecamere per contrastare nuovi abbandoni di rifiuti. I dispositivi saranno collegati ai Carabinieri Forestali di Napoli, con l'obiettivo di prevenire gli sversamenti illeciti e consentire un controllo più efficace dell'area.L'obiettivo è impedire che la discarica si riformiLa rampa costituisce un punto di accesso ai territori di Brusciano e Castello di Cisterna. Per questo, oltre alla rimozione dei rifiuti accumulati nel tempo, la priorità sarà evitare che l'area torni a essere utilizzata come luogo di scarico abusivo.«Quello di stamattina è un piccolo grande passo avanti. La rampa rappresenta l'accesso ai nostri territori e non tollereremo che in futuro si assistano ancora a cumuli di rifiuti abbandonati da anni», ha concluso Romano.La sfida, adesso, sarà affiancare alla pulizia un sistema di sorveglianza capace di proteggere l'area e conservare il risultato raggiunto.