Nel Nolano il matrimonio di Franco Ricciardi

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, in cui la dimensione privata si è intrecciata con la presenza di amici e ospiti del mondo dello spettacolo

Franco Ricciardi ha sposato ieri la compagna Anna Mellone, coronando una relazione durata sei anni e costruita passo dopo passo tra quotidianità, affetto e sostegno reciproco. La cerimonia si è svolta nella cornice del Castello di Santa Maria del Plesco, a Casamarciano, trasformato per l’occasione in una location elegante e suggestiva, scelta per ospitare un evento che ha unito intimità familiare e grande partecipazione.

I festeggiamenti hanno coinvolto circa 300 invitati tra parenti, amici storici e volti del mondo dello spettacolo. Tra i presenti anche i figli dell’artista, Salvatore e Asia, che hanno condiviso da vicino uno dei momenti più importanti della vita del padre, insieme a diversi collaboratori e amici di lunga data.

A fare da testimone è stata la manager Anna Cammarota, figura storica del suo entourage, insieme a Claudio Malfi junior, in un clima di festa che ha alternato emozione, musica e momenti di forte partecipazione collettiva.

Il matrimonio è stato accompagnato da una cura particolare per i dettagli, con un ricevimento pensato come una vera e propria celebrazione della loro storia d’amore, tra musica, brindisi e ricordi condivisi. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, in cui la dimensione privata si è intrecciata con la presenza di amici e ospiti del mondo dello spettacolo.

Uno dei momenti più intensi della giornata è stato il “sì”, vissuto con grande commozione dagli sposi e dai presenti. Il pensiero è andato anche alla madre dell’artista, Rita Ricciardi, scomparsa nel 2021, figura centrale nella vita del cantante e idealmente presente in un giorno così significativo.

La colonna sonora della storia è stata idealmente ricondotta a “Cuore”, brano simbolico del repertorio di Ricciardi, pubblicato nel 1995 e considerato da molti uno dei pezzi più rappresentativi del suo percorso artistico e umano.

La giornata si è conclusa tra applausi, emozione e festa, segnando non solo un evento privato ma anche un momento molto sentito per chi segue da anni il percorso artistico e umano del cantante napoletano.