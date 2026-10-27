L'OPERAZIONE Traffico di droga tra Brusciano e Pomigliano: 3 arresti

Operazioni antidroga nel territorio dell’area vesuviana, dove i carabinieri hanno arrestato tre persone nel corso di distinti interventi

Tre persone arrestate dai carabinieri tra Castello di Cisterna e Brusciano, in provincia di Napoli, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e contrasto allo spaccio. Sequestrate diverse quantità di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e crack, oltre a denaro contante ritenuto riconducibile all’attività illecita.Operazioni antidroga nel territorio dell’area vesuviana, dove i carabinieri hanno arrestato tre persone nel corso di distinti interventi. Le attività, condotte tra Castello di Cisterna e Brusciano, hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi e panetti, oltre a una somma di denaro contante.Castello di Cisterna, arrestati un 19enne e un 37enneNel corso della serata, i militari della Stazione di Castello di Cisterna, insieme ai carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 19enne e un 37enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.L’intervento è scattato in strada, dove i due sono stati fermati dai militari. Le successive perquisizioni hanno consentito di rinvenire 20 grammi di cocaina, suddivisi in 38 involucri, e 8 grammi di hashish, ripartiti in cinque dosi pronte per la vendita.Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati 639,80 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori provento dell’attività illecita.I due arrestati sono in attesa di giudizio.Brusciano, 26enne ai domiciliari arrestato per drogaUn secondo intervento è stato eseguito durante la notte a Brusciano dai carabinieri della locale Stazione.I militari si sono recati presso l’abitazione di un 26enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, per un controllo. La perquisizione dell’appartamento ha portato al rinvenimento di un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti.In particolare, sono stati sequestrati 838 grammi di hashish, suddivisi in 12 panetti e otto dosi, oltre a 14,2 grammi di crack, ripartiti in 65 dosi.Alla luce di quanto rinvenuto, il 26enne è stato arrestato. Anche per lui è prevista l’attesa del giudizio.Controlli intensificati sul territorioLe operazioni si inseriscono nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotti dai carabinieri nell’area.I sequestri hanno riguardato sostanze di diversa tipologia e quantità, in parte già confezionate in dosi, elemento che sarà oggetto degli accertamenti investigativi.Le posizioni dei tre arrestati saranno valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.