Operai nel vuoto mentre lavorano al Palazzetto dello Sport nel Nolano: uno in rianimazione

Le autorità stanno conducendo verifiche approfondite per chiarire le cause della caduta e accertare eventuali responsabilità

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Comiziano, nel Nolano, dove due operai sono rimasti feriti durante le attività di riqualificazione del palazzetto dello sport comunale. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, i due lavoratori sarebbero caduti da un’impalcatura alta circa cinque metri mentre erano impegnati nelle operazioni di cantiere. L’impatto al suolo ha provocato conseguenze serie per entrambi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cicciano insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.Uno dei due operai, B.S., nato nel 1969, ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stato trasportato all’ospedale di Nola, dove risulta ricoverato ma non in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del collega, C.S., nato nel 1960, trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli. L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione, intubato e in prognosi riservata, con quadro clinico giudicato critico e in pericolo di vita. Le autorità stanno conducendo verifiche approfondite per chiarire le cause della caduta e accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.