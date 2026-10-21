Circumvesuviana, sulla tratta Nola-Baiano stop anche ai bus

La possibile sospensione, se confermata, rischia dunque di incidere sulla continuità degli spostamenti lungo la linea

«A tre anni dalle prime denunce dei pendolari, i nodi vengono al pettine». È l’allarme lanciato da Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato pendolari vesuviani, dopo l’annuncio del possibile stop ai servizi autobus di supporto sulla linea ferroviaria di Baiano a partire dal prossimo 25 ottobre.Al centro della preoccupazione c’è l’emergenza legata al costo e all’approvvigionamento del carburante, che sta provocando ripercussioni sul trasporto pubblico. Secondo i rappresentanti dei pendolari, però, le difficoltà attuali metterebbero in evidenza problemi strutturali denunciati da tempo: la sostituzione di una parte consistente del servizio ferroviario con gli autobus e l’assenza, a loro giudizio, di un piano alternativo capace di garantire la mobilità degli utenti.«Oltre il 70% del servizio ferroviario trasferito su gomma»Nella nota diffusa dal comitato, Ciniglio e Ferraro contestano la scelta di trasferire su strada una quota rilevante del servizio della linea di Baiano.«Avere spostato oltre il 70% del servizio ferroviario della linea di Baiano su gomma è stata una scelta fallimentare, come sosteniamo da anni», affermano i due rappresentanti.Secondo il comitato, l’attuale emergenza carburanti rischia di rendere ancora più evidente la fragilità di un sistema basato in larga misura sui collegamenti su strada. La prospettiva di interrompere i bus di supporto dal 25 ottobre viene indicata come un ulteriore elemento di incertezza per chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico per raggiungere il lavoro, la scuola e gli altri servizi.«Oggi, in piena emergenza carburante, Eav si ritrova senza un piano alternativo e l’unica risposta che sa dare è il taglio dei bus di supporto dal 25 ottobre. È un’assurdità inaccettabile», dichiarano Ciniglio e Ferraro.La possibile sospensione, se confermata, rischia dunque di incidere sulla continuità degli spostamenti lungo la linea, già al centro delle contestazioni dei pendolari negli ultimi anni.La denuncia sulla disparità tra le linee regionaliUn altro punto sollevato dal Comitato pendolari vesuviani riguarda il diverso trattamento che, secondo i suoi rappresentanti, sarebbe riservato alle varie tratte della rete regionale.Da una parte, osservano Ciniglio e Ferraro, vengono annunciati potenziamenti delle frequenze sulla linea Napoli-Torre Annunziata, con passaggi ogni dieci minuti; dall’altra, la linea di Baiano sarebbe esposta a una progressiva riduzione del servizio e a una crescente dipendenza dagli autobus.Una situazione che, secondo il comitato, rischia di compromettere il diritto alla mobilità delle comunità servite dalla tratta.La contestazione non riguarda soltanto il numero delle corse disponibili, ma anche il ruolo del trasporto ferroviario nel garantire collegamenti regolari e affidabili. Per i pendolari, infatti, gli autobus non possono rappresentare in modo permanente un sostituto equivalente del treno, soprattutto quando la continuità del servizio stradale è a sua volta condizionata da emergenze come quella dei carburanti.«Da tre anni chiediamo risposte»I rappresentanti del comitato sostengono di aver segnalato ripetutamente le criticità della linea, senza ottenere le garanzie richieste.«Da tre anni veniamo trattati da eretici soltanto perché sosteniamo che i bus non possono e non potranno mai sostituire degnamente una linea ferroviaria», affermano nella nota.La richiesta, sottolineano, non è quella di ricevere nuovi annunci, ma di ottenere garanzie concrete sulla disponibilità dei collegamenti. La possibile interruzione dei bus di supporto viene considerata particolarmente preoccupante proprio perché arriverebbe in una fase di difficoltà per l’intero sistema dei trasporti.Chiesto l’intervento del prefetto e dei sindaciIl Comitato pendolari vesuviani si rivolge ora alle istituzioni locali e al prefetto, chiedendo un intervento urgente per evitare che dal 25 ottobre si creino vuoti nel servizio.L’obiettivo dichiarato è ottenere il ripristino dei collegamenti necessari su ferro e assicurazioni immediate sulla continuità dei trasporti per i territori interessati.«I pendolari non chiedono favole o annunci propagandistici, ma il rispetto dei propri diritti essenziali», concludono Ciniglio e Ferraro, sollecitando soluzioni prima della data indicata per il possibile stop.La questione resta legata agli sviluppi dell’emergenza carburanti e alle decisioni che saranno assunte sul servizio. Per i pendolari della linea di Baiano, la priorità è sapere quali collegamenti saranno effettivamente garantiti nei prossimi giorni e scongiurare il rischio di rimanere senza alternative per gli spostamenti quotidiani.