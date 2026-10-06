Sequestrati 30mila litri di benzina di contrabbando nel Nolano

L’intervento rientra nell’attività di intensificazione dei controlli della Guardia di Finanza sul settore dei prodotti petroliferi

Trentamila litri di una miscela di idrocarburi con caratteristiche riconducibili alla benzina viaggiavano accompagnati da documenti che indicavano tutt’altro prodotto. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza a Marigliano, dove i militari hanno sequestrato un intero carico di carburante che, secondo gli accertamenti, sarebbe stato movimentato senza il pagamento delle accise.A finire sotto controllo è stato un autoarticolato con targa polacca fermato dai finanzieri del Gruppo di Nola. Durante l'ispezione del mezzo sono stati trovati 30 contenitori in plastica, ciascuno della capacità di mille litri, per un totale di 30mila litri di prodotto.La documentazione esibita dai due cittadini polacchi a bordo del camion indicava come merce trasportata dell’olio destinato ai dischi dei freni. Un prodotto che, a differenza dei carburanti sottoposti ad accisa, non rientra nella specifica disciplina fiscale prevista per la circolazione dei prodotti energetici.I finanzieri hanno quindi approfondito gli accertamenti sulla natura del contenuto dei serbatoi. Le verifiche avrebbero consentito di stabilire che non si trattava di olio per freni, ma di una miscela di idrocarburi con caratteristiche assimilabili a quelle della benzina. Il prodotto sarebbe stato così trasportato senza l’assolvimento degli obblighi fiscali previsti.Al termine dell’operazione, l’intero autoarticolato è stato sequestrato insieme al carico. I due cittadini polacchi sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Nola per l’ipotesi di reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.L’intervento rientra nell’attività di intensificazione dei controlli della Guardia di Finanza sul settore dei prodotti petroliferi, con l’obiettivo di individuare movimentazioni irregolari e contrastare i fenomeni di evasione e le pratiche illecite che possono alterare il mercato dei carburanti.