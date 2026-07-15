Brusciano, arriva in auto, entra in una casa e prova a rubare

A documentare quanto accaduto ci sarebbero le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza

Un episodio di furto è stato denunciato a Brusciano, dove un individuo ancora non identificato si sarebbe introdotto all'interno di un'area privata per mettere a segno un colpo. A documentare quanto accaduto ci sarebbero le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della proprietà, che avrebbero immortalato un uomo arrivato a bordo di una Lancia Y bianca. Secondo la segnalazione, il soggetto avrebbe superato i confini dell'area privata riuscendo a portare a termine il furto prima di allontanarsi.Il proprietario dell'immobile ha deciso di segnalare l'accaduto alle istituzioni, chiedendo maggiore attenzione sul fronte della sicurezza e un rafforzamento dei controlli nella zona. «Essendo a conoscenza del costante impegno per la sicurezza del territorio e dei cittadini – si legge nella comunicazione inviata al deputato Borrelli – trasmetto questa segnalazione affinché l'episodio possa ricevere la dovuta attenzione istituzionale e possa contribuire a una maggiore presenza delle forze dell'ordine».La richiesta si inserisce nel clima di preoccupazione espresso da alcuni residenti per episodi di microcriminalità e furti nelle aree private. Le immagini delle telecamere potrebbero ora rappresentare un elemento utile per gli eventuali accertamenti da parte delle autorità competenti, chiamate a ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il responsabile.