Paura nel Nolano, accoltellato alla schiena da due sconosciuti

Dopo l'aggressione l'uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove resta ricoverato

Un uomo di 34 anni è finito in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello durante un'aggressione avvenuta a Roccarainola, nel Napoletano. L'episodio è emerso nella giornata di ieri, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale locale per raccogliere informazioni sul ferimento.La vittima, già conosciuta dalle forze dell'ordine e residente proprio a Roccarainola, sarebbe stata aggredita in piazza San Giovanni da due persone al momento non identificate. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, uno dei due avrebbe estratto un'arma da taglio colpendo il 34enne alla schiena.Dopo l'aggressione l'uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove resta ricoverato. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non destano preoccupazione: non sarebbe in pericolo di vita.I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto, individuare i responsabili e chiarire il movente dell'aggressione. Sono in corso le verifiche sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità dei due presunti aggressori.