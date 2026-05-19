Daspo per i due giovani che cercarono di far cadere i ciclisti del Giro nel Nolano

La misura vieta l’accesso alle manifestazioni sportive per un determinato periodo di tempo

Due giovani sono stati raggiunti da un provvedimento di Daspo emesso dal questore di Napoli in relazione a quanto accaduto durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la “Paestum-Napoli”, disputata lo scorso 14 maggio. I destinatari del divieto di accesso alle manifestazioni sportive sono un 19enne e un 21enne, già denunciati dagli agenti del commissariato di Nola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero invaso la carreggiata al passaggio dei corridori in via Nazionale delle Puglie, nel territorio comunale di San Vitaliano, tentando di interferire con la corsa.

In particolare, i giovani avrebbero spintonato alcuni ciclisti con il presunto intento di provocarne la caduta. L’episodio si è verificato durante il transito del gruppo lungo il percorso della competizione sportiva.

A seguito degli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, il questore di Napoli ha disposto nei loro confronti il Daspo, misura che vieta l’accesso alle manifestazioni sportive per un determinato periodo di tempo.