Brusciano prega per Aurora, è grave dopo una caduta da cavallo

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure

È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo Aurora Esposito, 27 anni, originaria di Brusciano e residente ad Acerra, rimasta ferita dopo una caduta da cavallo durante un'escursione a Scanno, in provincia dell'Aquila.L'incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 7 settembre lungo il Sentiero del Cuore, uno dei percorsi panoramici che si sviluppano nel territorio di Scanno. La giovane si trovava in compagnia del fidanzato quando, per cause ancora da chiarire, è caduta dal cavallo.È stato proprio il compagno a lanciare l'allarme e a chiedere l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla 27enne e valutato le sue condizioni. Vista la gravità della situazione, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Mazzini di Teramo, dove la giovane è stata trasportata in codice rosso.La 27enne avrebbe riportato, tra le altre conseguenze, un trauma toracico. Le sue condizioni sono state inizialmente giudicate gravi e hanno reso necessario il ricovero e il monitoraggio da parte dei sanitari. Secondo quanto emerso nelle ore successive all'incidente, tuttavia, la giovane non sarebbe in pericolo di vita.Restano da chiarire le circostanze esatte della caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto durante l'escursione.La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei militari. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni fase dell'accaduto e di comprendere cosa abbia provocato la caduta della giovane dal cavallo. Sul caso è stata informata anche la Procura della Repubblica di Sulmona, che potrebbe procedere con ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità.Intanto, ad Acerra e Brusciano, dove la giovane è conosciuta, sono ore di apprensione per le sue condizioni di salute. La famiglia segue da vicino l'evolversi della situazione e attende aggiornamenti dai medici dell'ospedale di Teramo.I genitori della 27enne hanno chiesto che sulla vicenda venga fatta piena luce, sottolineando innanzitutto la preoccupazione per la salute della figlia. «La nostra priorità è la salute di nostra figlia. Le sue condizioni sono gravi e stiamo vivendo ore difficili», hanno dichiarato.I familiari chiedono inoltre che vengano chiarite con precisione le cause dell'incidente: «Chiediamo che venga ricostruito con precisione quanto è successo, per comprendere le cause della caduta e accertare eventuali responsabilità. Vogliamo risposte fondate sui fatti».L'inchiesta dovrà quindi fare chiarezza sulle modalità dell'escursione e sulle circostanze che hanno preceduto la caduta. Al momento, ogni ipotesi resta al vaglio degli investigatori, mentre l'attenzione rimane concentrata soprattutto sulle condizioni della giovane, ricoverata a Teramo dopo il trasferimento d'urgenza in elisoccorso.