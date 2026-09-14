Fiamme nelle zone collinari del Nolano

Le squadre hanno lavorato per rallentare l’avanzata delle fiamme e creare una sorta di barriera a protezione delle abitazioni

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio in una zona collinare di San Paolo Bel Sito, nel Napoletano, richiedendo un importante intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato un’area di vegetazione e, vista la vicinanza alle abitazioni, le squadre sono state impegnate soprattutto nelle operazioni di contenimento e nella protezione delle case.L’allarme è scattato intorno alle ore 12, quando i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona interessata dal rogo. Le operazioni si sono immediatamente concentrate sui fronti dell’incendio che potevano rappresentare un pericolo per gli edifici presenti nell’area.Le squadre hanno lavorato per rallentare l’avanzata delle fiamme e creare una sorta di barriera a protezione delle abitazioni. Un’attività resa più complessa dall’estensione dell’incendio e dalle caratteristiche collinari della zona, che hanno richiesto l’impiego di più mezzi e personale.Il dispositivo di intervento è stato quindi rafforzato anche dal supporto aereo. Per contribuire alle operazioni di spegnimento è stato richiesto l’intervento di un Canadair, che ha effettuato lanci sulle aree interessate dalle fiamme. In azione anche un elicottero Erikson S64, utilizzato per colpire dall’alto i punti del fronte ancora attivi e più difficili da raggiungere da terra.Il lavoro congiunto delle squadre terrestri e dei mezzi aerei ha consentito di contenere l’incendio, evitando che le fiamme riuscissero a raggiungere le abitazioni. La priorità dei vigili del fuoco è rimasta infatti quella di mettere in sicurezza le case e impedire che il rogo potesse estendersi ulteriormente verso le zone abitate.Nonostante il contenimento del fronte più vicino alle abitazioni, l’emergenza non può ancora considerarsi conclusa. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e proseguono con l’obiettivo di eliminare i focolai ancora presenti e mettere sotto controllo l’intera area interessata dall’incendio.Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo. Al momento non sono stati forniti elementi che consentano di stabilire l’origine delle fiamme e saranno gli eventuali successivi accertamenti a determinare se si sia trattato di un episodio accidentale o se dietro l’incendio possano esserci altre cause.La presenza dei mezzi aerei testimonia la vastità dell’intervento in corso sulle colline di San Paolo Bel Sito, mentre da terra i vigili del fuoco continuano a presidiare il perimetro dell’incendio per scongiurare nuovi avvicinamenti alle abitazioni.