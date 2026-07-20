Brusciano, la Commissione parlamentare d’inchiesta visita la città

dalla rigenerazione della stazione Circumvesuviana alla nascita della Libreria della Legalità “Falcone e Borsellino”

La rigenerazione degli spazi pubblici come strumento di inclusione sociale e la cultura come presidio permanente di legalità. Sono questi i temi al centro della visita istituzionale che si è svolta questa mattina a Brusciano, dove il Comune ha accolto la delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, guidata dal presidente On. Alessandro Battilocchio.

La prima tappa si è svolta presso la stazione Circumvesuviana di Brusciano, dove la Commissione ha visitato il progetto di recupero promosso dall’Associazione Alfa, che ha trasformato gli spazi ferroviari in un campus dedicato all’assistenza e alla prevenzione medica. Un’esperienza che rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana e sociale, capace di restituire alla collettività un luogo un tempo segnato dall’abbandono, trasformandolo in un punto di riferimento per il territorio.

Successivamente la delegazione si è trasferita presso la Casa Comunale per partecipare all’inaugurazione della Piccola Libreria della Legalità “Falcone e Borsellino”, realizzata dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative dedicate alla memoria delle vittime delle mafie.

La libreria nasce con l’obiettivo di rendere la cultura un bene condiviso e accessibile a tutti, promuovendo la lettura come strumento di crescita civile e di educazione alla legalità. Un luogo simbolico, aperto alla cittadinanza, pensato soprattutto per le giovani generazioni affinché la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino continui a vivere attraverso la conoscenza e l’impegno quotidiano.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. La Commissione parlamentare ha espresso vivo apprezzamento sia per il progetto sviluppato dall’Associazione Alfa sia per la realizzazione della Libreria della Legalità, riconoscendo il valore di esperienze che dimostrano come la riqualificazione degli spazi urbani e la promozione della cultura possano rappresentare efficaci strumenti di prevenzione del degrado e di rafforzamento della coesione sociale.

Alla visita hanno preso parte il Sindaco Giacomo Romano e l’Amministrazione comunale, la Consigliera regionale Lea Romano, il Consigliere della Città Metropolitana di Napoli Domenico Esposito Alaia, i Carabinieri della Stazione di Brusciano con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna, insieme a numerose associazioni del territorio tra cui Sa.Ma. Mithril art, La Casa di Pat, associazione del Cuore, e tanti cittadini.

«Per una comunità è motivo di orgoglio poter accogliere la Commissione parlamentare e mostrare quanto di positivo viene realizzato ogni giorno grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. La sicurezza si costruisce certamente con il controllo del territorio, ma anche restituendo vita ai luoghi, creando occasioni di inclusione e investendo nella cultura. La Libreria della Legalità rappresenta proprio questo: un piccolo spazio capace di custodire una grande idea di futuro», ha dichiarato il Sindaco Giacomo Romano.

