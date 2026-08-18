Famiglia derubata di tutto sull'autogrill dell'A30 nel nolano: "Ci hanno preso anche le scarpe"

Nel bottino sono finite tre valigie, alcune borse da mare, scarpe, abbigliamento e altri effetti personali

Una sosta di appena cinque minuti si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti pugliesi, derubata mentre si trovava in un’area di servizio lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno. I due, di ritorno da una vacanza in Sardegna, avevano deciso di fermarsi brevemente per andare in bagno. Al loro rientro, però, hanno trovato la propria automobile danneggiata e completamente svuotata dei bagagli. Il furto è avvenuto intorno alle 23.10 di lunedì 17 agosto, presso la stazione di servizio Sarni Tre Ponti, nel territorio di San Vitaliano, in provincia di Napoli. La coppia era partita da Civitavecchia, dove aveva raggiunto la terraferma dopo il viaggio dalla Sardegna, ed era diretta verso Gravina in Puglia, nel Barese.Dopo diverse ore di viaggio, i due hanno deciso di interrompere temporaneamente il tragitto. Una pausa che, secondo quanto ricostruito, sarebbe durata soltanto pochi minuti. Il tempo necessario per raggiungere i servizi igienici e tornare alla vettura.Proprio durante quella breve assenza sarebbero entrati in azione i ladri. La Volkswagen Passat della coppia era stata lasciata regolarmente chiusa nel parcheggio della stazione di servizio. I malviventi avrebbero infranto un finestrino posteriore, quindi aperto lo sportello e abbassato i sedili posteriori per avere accesso al bagagliaio.Da lì avrebbero portato via tutto ciò che la coppia aveva sistemato nell’auto per il viaggio di ritorno. Nel bottino sono finite tre valigie, alcune borse da mare, scarpe, abbigliamento e altri effetti personali. Un furto che, secondo la stima fornita dalla proprietaria, avrebbe provocato un danno complessivo di almeno 3-4mila euro.«Ci hanno svuotato: non abbiamo più scarpe, abbigliamento», ha raccontato la donna a Il Mattino, descrivendo la sorpresa e la rabbia provate al momento della scoperta. Dopo una vacanza di dieci giorni, infatti, nell’auto era rimasto praticamente tutto il necessario per il soggiorno estivo.La donna ha spiegato di non aver lasciato nell’automobile oggetti preziosi, oro o documenti importanti, portati con sé quando si era allontanata dalla vettura. I ladri, dunque, avrebbero puntato soprattutto sui bagagli, probabilmente confidando nel fatto che la sosta sarebbe stata sufficientemente breve da non destare particolari sospetti.A rendere ancora più inquietante l’episodio è il fatto che alcuni presenti nell’area di servizio avrebbero notato i malviventi mentre stavano agendo. Secondo il racconto della coppia, alcuni testimoni avrebbero urlato per richiamare l’attenzione e mettere in fuga i ladri. Quando però i due turisti sono usciti dai locali della stazione di servizio, dei responsabili non c’era più traccia.La coppia ha quindi immediatamente chiesto l’intervento della polizia stradale, che ha raggiunto l’area di servizio per effettuare i primi rilievi e raccogliere gli elementi utili alle indagini. Gli investigatori dovranno ora ricostruire con precisione la dinamica del colpo e cercare di stabilire quanti fossero i responsabili.Un elemento che potrebbe rivelarsi importante è la presenza di un sistema di videosorveglianza nella stazione di servizio. Le immagini registrate dalle telecamere potrebbero infatti consentire di ricostruire i movimenti dei ladri, individuare eventuali complici e soprattutto verificare se il furto sia stato preceduto da un'attività di osservazione della coppia.Il proprietario della Passat avrebbe inoltre riferito di aver notato un’auto sospetta presente nell’area di servizio prima di allontanarsi. Non è ancora chiaro, tuttavia, se il veicolo possa essere collegato al furto. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine e l’eventuale analisi delle immagini a fornire elementi più precisi.La denuncia sarà formalizzata nella mattinata presso la caserma dei carabinieri di Gravina in Puglia, una volta che la coppia avrà raggiunto la propria destinazione. Nel frattempo, resta la forte amarezza per quanto accaduto durante una semplice sosta lungo il viaggio.La vicenda riporta inoltre l’attenzione sulla sicurezza nelle aree di servizio autostradali, luoghi frequentati ogni giorno da migliaia di automobilisti e turisti, soprattutto durante il periodo estivo. La proprietaria dell’auto ha rivolto un appello affinché episodi simili vengano prevenuti con maggiori controlli e ha chiesto di allertare gli altri viaggiatori.«Vorrei si facesse un annuncio per allertare anche gli altri turisti perché non è giusto ciò che è successo. Bisogna vigilare meglio le stazioni di servizio», ha detto la donna, chiedendo maggiore attenzione nei confronti di chi si trova a viaggiare e si ferma per pochi minuti lungo le autostrade.