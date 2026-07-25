Brusciano, sequestrati nove big bag di rifiuti speciali

Proseguono le indagini della Polizia Locale

Nuova operazione di contrasto ai reati ambientali da parte della Polizia Locale di Brusciano. Nel corso di un’attività di controllo del territorio, coordinata dalla Tenente Statia Maria Spadera e svolta con il supporto degli agenti a scavalco del Comando di Polizia Municipale di Marigliano, sono stati rinvenuti e immediatamente posti sotto sequestro nove big bag contenenti guaina bituminosa, abbandonati nell’area di via De Sica, a ridosso delle abitazioni popolari. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di vigilanza finalizzato a contrastare il fenomeno degli sversamenti illeciti e dell’abbandono incontrollato di rifiuti speciali. Il materiale sequestrato, presumibilmente riconducibile ad attività edilizie, sarà ora oggetto di ulteriori accertamenti investigativi per individuare i responsabili e ricostruire l’intera filiera dello smaltimento illecito. L’operazione conferma il lavoro costante che la Tenente Statia Maria Spadera sta portando avanti sul territorio, intensificando controlli, attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali con determinazione e rigore. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giacomo Romano, ribadisce la volontà di proseguire senza esitazioni lungo questa linea. «Chi inquina e deturpa il territorio – afferma il Sindaco – deve sapere che non troverà più spazi di impunità. Continueremo a sostenere l’azione della Polizia Locale affinché ogni responsabile venga individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica rappresenta una priorità assoluta e non consentiremo che il nostro territorio venga ancora utilizzato come una discarica a cielo aperto. Brusciano cambia passo e chi inquina paga».