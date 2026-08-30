Tamponamento sull'A16 nel Nolano: due morti

la Smart è stata raggiunta e tamponata con estrema violenza da una Jeep Renegade

Una serata di ritorno verso casa si è trasformata in una tragedia lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Due persone, un uomo di 60 anni e una donna di 50, hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri nel territorio di Marigliano.La coppia viaggiava a bordo di una Smart e stava rientrando a Napoli, nel quartiere di Poggioreale, dove entrambi risiedevano. Per loro non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato fatale e i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.La dinamica dell’incidenteLa ricostruzione dell'accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo i primi elementi raccolti dalla Polizia Stradale di Avellino, intervenuta per effettuare i rilievi, la Smart sarebbe stata raggiunta e tamponata con estrema violenza da una Jeep Renegade che procedeva nella stessa direzione.A seguito del primo impatto, il veicolo con a bordo la coppia sarebbe stato successivamente coinvolto anche in una seconda collisione con un'altra automobile.La violenza degli urti non avrebbe lasciato possibilità di salvezza ai due occupanti della Smart, deceduti praticamente sul posto. Saranno ora gli accertamenti tecnici a fornire agli investigatori un quadro più preciso della sequenza degli schianti e delle eventuali responsabilità.Soccorsi e accertamentiSubito dopo l'incidente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada, il personale della società Autostrade e diverse ambulanze del 118.Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse anche per la necessità di mettere in sicurezza la carreggiata, gestire i veicoli coinvolti e consentire agli investigatori di effettuare tutti i rilievi necessari.Le salme delle due vittime, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono state trasferite al Policlinico della Federico II di Napoli per gli accertamenti previsti.Autostrada chiusa per oreL'incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione. Per permettere ai soccorritori di operare e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti, il tratto dell'A16 compreso tra i caselli di Pomigliano e Napoli Est è rimasto chiuso per diverse ore.Il traffico ha subito inevitabilmente rallentamenti e disagi fino al completamento delle operazioni. Soltanto successivamente la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della tragedia. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente attraverso i rilievi effettuati sull'asfalto, l'analisi dei mezzi coinvolti e gli eventuali elementi utili a stabilire con precisione come sia avvenuto il primo tamponamento e perché la Smart sia stata poi coinvolta nel secondo impatto.