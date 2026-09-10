Auto rubata nel Nolano ritrovata in fiamme

Una volta domate le fiamme, sono partiti gli accertamenti investigativi

Un'auto rubata poco prima è stata trovata completamente avvolta dalle fiamme nella serata di ieri lungo la Statale 162, nel territorio di Pomigliano d'Arco. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile, che hanno raggiunto il tratto interessato insieme ai vigili del fuoco.Gli accertamenti effettuati dai militari hanno permesso di appurare che la vettura era stata sottratta poco tempo prima a Marigliano. Restano invece da chiarire le circostanze che hanno portato il veicolo fino alla Statale e, soprattutto, cosa sia accaduto prima che prendesse fuoco.I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. L'episodio, fortunatamente, non ha provocato feriti.Una volta domate le fiamme, sono partiti gli accertamenti investigativi. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'intera sequenza dei fatti e di comprendere la matrice dell'incendio, verificando anche se il rogo possa essere collegato al furto avvenuto poco prima.Non vengono al momento escluse diverse ipotesi. Saranno gli elementi raccolti durante le indagini a consentire di stabilire chi abbia utilizzato l'auto dopo il furto e per quale motivo sia stata incendiata.Le verifiche proseguono per fare piena luce sull'accaduto.