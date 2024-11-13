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Notizie San Giuseppe Vesuviano

Donna e bambino bastonati a Poggiomarino, presi padre e figlio di San Giuseppe Vesuviano

10 ottobre 2026 18:00

Droga, pusher di San Giuseppe Vesuviano arrestato a Striano

10 ottobre 2026 13:00

San Giuseppe Vesuviano e Angri, 102 lavoratori in nero e clandestini: chiuse aziende

01 ottobre 2026 11:00

Traffico di rifiuti da San Giuseppe Vesuviano: ecco i nomi di arrestati e indagati

25 settembre 2026 16:00

Rifiuti, nei guai azienda di San Giuseppe Vesuviano: sequestrate società e beni per 3,4 milioni

25 settembre 2026 12:30

Rubano alcolici a San Giuseppe Vesuviano e feriscono commessa

23 settembre 2026 16:00

San Giuseppe Vesuviano, quattro incivili puniti per i rifiuti gettati in strada

16 settembre 2026 22:00

Spaccia davanti alla stazione della Circumvesuviana, arrestato a San Giuseppe Vesuviano

10 settembre 2026 10:00

Traffico illecito di rifiuti con sequestro da 3 milioni, c'è una ditta di San Giuseppe Vesuviano

09 settembre 2026 17:00

Task force a San Giuseppe Vesuviano, centinaia di controlli e decine di sanzioni

05 settembre 2026 20:00

Inaugurata la nuova caserma dei pompieri a San Giuseppe Vesuviano

02 settembre 2026 13:00

Coltellate a San Giuseppe Vesuviano, 23enne ha un polmone perforato

11 agosto 2026 11:00

Brucia l'isola ecologia a San Giuseppe Vesuviano, monitoraggi Arpac in corso

10 agosto 2026 19:00

Enorme rogo tossico a San Giuseppe Vesuviano, il fumo nero invade la Statale 268

09 agosto 2026 17:00

Catturato latitante a San Giuseppe Vesuviano, era in un casolare

24 luglio 2026 11:00

Si schianta contro un palo a San Giuseppe Vesuviano, muore ragazzo di San Gennarello

18 luglio 2026 11:00

San Giuseppe Vesuviana, vanno in scooter e spruzzano l'estintore sui passanti

15 luglio 2026 14:30

La festa "vietata", chieste le dimissioni del sindaco di San Giuseppe Vesuviano

04 luglio 2026 08:30

San Gisueppe Vesuviano, folle fuga in scooter per sfuggire alla polizia: due agenti feriti

30 giugno 2026 12:00

Auto a fuoco tra Poggiomarino e Boscoreale, imprenditore resta ustionato

27 giugno 2026 12:00

Incidente in costiera, muore 49enne di San Giuseppe Vesuviano

20 giugno 2026 11:30

San Giuseppe Vesuviano, il Quirinale riceve l'appello della famiglia di Giovanna Bifulco

14 giugno 2026 06:00

Addio al fondatore dei Confetti Crispo, lutto a San Giuseppe Vesuviano

08 giugno 2026 16:00

Progetto in 8 scuole contro l'obesità infantile, c'è anche San Giuseppe Vesuviano

04 giugno 2026 17:00

San Giuseppe Vesuviano, chiuso opificio in condizioni igieniche terribili

29 maggio 2026 20:30

Bloccato con 113 dosi di cocaina, arrestato spacciatore a San Giuseppe Vesuviano

23 maggio 2026 17:30

Nativi Illustri di San Giuseppe Vesuviano, premiata la dirigente Rai Maria Pia Ammirati

09 maggio 2026 21:24

Posti di blocco e controlli straordinari a San Giuseppe Vesuviano

09 maggio 2026 12:30

Controlli al mercato di San Giuseppe Vesuviano, sequestrati 200 chili di pesce

01 maggio 2026 21:00

Morì nel 2004 a San Giuseppe Vesuviano, appello a Mattarella e Nordio

29 aprile 2026 20:30

Lite per l'eredità a San Giuseppe Vesuviano, picchia la mamma e la sorella

29 aprile 2026 17:24

Ladri forzano gioielleria a San Giuseppe Vesuviano

25 aprile 2026 12:00

Blitz contro la Terra dei Fuochi a San Giuseppe Vesuviano

24 aprile 2026 23:00

San Giuseppe Vesuviano, agenti fermano uomo con lo spray urticante

08 aprile 2026 08:30

A Napoli la personale di Gioia Caliendo: allo Spazio 57 arriva “Pedine”

01 aprile 2026 22:00

Boxe Partenopea a San Giuseppe Vesuviano, sport e condivisione per i più piccoli

23 marzo 2026 11:00

Bottigliate e coltellate nel locale: fermato un 16enne di San Giuseppe Vesuviano

17 marzo 2026 06:00

Sport, salute e formazione: grande partecipazione al convegno promosso da Antonino Milone all’Agri Resort del Vesuvio

10 marzo 2026 18:00

San Giuseppe Vesuviano, con una spranga minaccia la madre: "Dammi i soldi"

09 marzo 2026 09:15

San Giuseppe Vesuviano, sgomberati 20 appartamenti

05 marzo 2026 06:00

Donna di San Giuseppe Vesuviano partorisce in auto mentre va in ospedale

17 febbraio 2026 09:30

San Giuseppe Vesuviano, sfondato l'ingresso della banca per portare via il denaro

12 febbraio 2026 11:30

Terra dei Fuochi a San Giuseppe Vesuviano, scoperto locale pieno di rifiuti

29 gennaio 2026 12:30

San Giuseppe Vesuviano, scoperto con 379 capi "pezzotti"

23 gennaio 2026 16:00

San Giuseppe Vesuviano ha una nuova stellina, guarda la videointervista ad Anna Salvati

17 gennaio 2026 15:00

San Giuseppe Vesuviano, incendio ancora in corso dopo 48 ore

16 gennaio 2026 13:00

In fiamme punto vendita di casalinghi a San Giuseppe Vesuviano

14 gennaio 2026 12:16

Omicidio del capotreno, il dolore di San Giuseppe Vesuviano

07 gennaio 2026 19:00

Incendio al campo sportivo di San Giuseppe Vesuviano

05 gennaio 2026 11:00

San Giuseppe e Nola: sequestrate due tonnellate e mezza di botti killer

20 dicembre 2025 10:59

La Magia del Natale prende vita:, il Presepe Vivente incanta il Plesso Casilli

17 dicembre 2025 12:48

San Giuseppe Vesuviano, torna la luce con il “Cammino dell’Amore” al Rione Nappi

16 dicembre 2025 10:15

Un arresto per droga a San Giuseppe Vesuviano

14 dicembre 2025 17:34

Minacce al sindaco Sepe, la solidarietà da Anci

28 ottobre 2025 19:30

San Giuseppe Vesuviano, ecco il terribile manifesto di minacce al sindaco

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San Giuseppe Vesuviano, il sindaco minacciato di morte con un manifesto

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"Guerra delle Grucce" da Prato a San Giuseppe Vesuviano, condannato ex soldato

17 ottobre 2025 19:00

Spedisce rifiuti in Turchia, arrestato imprenditore di San Giuseppe Vesuviano

06 ottobre 2025 12:00

Rubano 22 auto di lusso, sgominata la banda che ha agito anche a San Giuseppe Vesuviano

03 ottobre 2025 12:30

Stupefacenti a San Giuseppe Vesuviano, arrestato un 45enne

30 settembre 2025 10:30

Alto Impatto a San Giuseppe Vesuviano, sindaco in strada con le forze dell'ordine

10 settembre 2025 23:00

Circumvesuviana, treno bloccato per un'ora al passaggio a livello di San Giuseppe Vesuviano

09 settembre 2025 22:00

Vanno a rubare in Costiera, sono due giovani di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano

04 settembre 2025 14:30

San Giuseppe Vesuviano, il Consiglio di Stato conferma la legittimità dello scioglimento

30 agosto 2025 14:30

Doppia corsia sulla Statale 268, tutto pronto per i lavori da San Giuseppe Vesuviano fino all'A3

09 agosto 2025 13:00

San Giuseppe Vesuviano, la polizia municipale scopre cimitero di auto GUARDA LA GALLERY

08 agosto 2025 19:00

Il "re" degli abiti falsi arrestato a San Giuseppe Vesuviano

26 luglio 2025 13:00

Le reliquie del bastone e del manto di San Giuseppe arrivano al Santuario sangiuseppese

27 giugno 2025 16:30

San Giuseppe Vesuviano, una passeggiata tra storia e cultura

24 giugno 2025 08:30

Truffa immigrazione a San Giuseppe Vesuviano, scoperta valigia con 350mila euro in contanti

12 giugno 2025 08:00

Immigrazione clandestina nei Paesi Vesuviani, sequestrata anche una Ferrari e una moto da 300mila euro

11 giugno 2025 16:00

L'avvocato vesuviano a capo del sistema immigrazione: "Mi devono dare 600mila euro"

11 giugno 2025 12:00

Colossale imbroglio sull'immigrazione, sullo sfondo anche il clan Fabbrocino TUTTI I NOMI

11 giugno 2025 08:30

Immigrazione clandestina, i nomi dei tre avvocati vesuviani arrestati. Ci sono un poliziotto e una vigilessa

10 giugno 2025 17:00

Diecimila euro per ogni immigrato, 45 arresti nei Paesi Vesuviani - GUARDA IL VIDEO

10 giugno 2025 15:30

San Giuseppe Vesuviano, scuole chiuse dalle 11 per il Giro

13 maggio 2025 14:30

San Giuseppe Vesuviano, sindaco e Pd contro la consigliera regionale Rescigno

05 maggio 2025 22:00

Zeppola Fest a San Giuseppe Vesuviano

28 aprile 2025 10:30

Scoperto laboratorio della droga a San Giuseppe Vesuviano, c'è anche l'hash curing

21 aprile 2025 17:00

Guerra delle grucce, hanno tentato di uccidere il killer cinese di San Giuseppe Vesuviano

07 aprile 2025 15:00

Gemelle e 18enne morti nella fabbrica di botti: un arresto a San Giuseppe Vesuviano e uno a Napoli - IL VIDEO

04 aprile 2025 12:00

Processo al clan Batti di Terzigno e San Giuseppe Vesuviano: condanne e assoluzioni

22 marzo 2025 20:30

Carlo Acutis, una reliquia al Santuario di San Giuseppe Vesuviano

05 marzo 2025 13:30

San Giuseppe Vesuviano, truffatore di Palma Campania porta via 11mila euro a due docenti - IL VIDEO

26 febbraio 2025 13:00

San Giuseppe Vesuviano, chiesta riapertura del caso su Giovanna morta nel 2004

21 febbraio 2025 12:30

Rifiuti abbandonati nel Parco del Vesuvio: blitz a Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano

18 febbraio 2025 12:00

Terra dei Fuochi a San Giuseppe Vesuviano, sigilli a officina abusiva

15 febbraio 2025 18:30

Altro terremoto stavolta a San Giuseppe Vesuviano

14 febbraio 2025 12:00

Non si ferma al posto di blocco, arrestato 18enne a San Giuseppe Vesuviano

12 febbraio 2025 19:00

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Terrorista arrestato a San Giuseppe Vesuviano, perquisiti altri due uomini

29 gennaio 2025 12:00

Antiterrorismo a San Giuseppe Vesuviano: controlli ad amici e conoscenti del marocchino

23 gennaio 2025 20:30

Marocchino progettava attentato, catturato a San Giuseppe Vesuviano

22 gennaio 2025 20:30

Sorpreso con la droga, arrestato 18enne di San Giuseppe Vesuviano

13 gennaio 2025 13:00

A bordo di auto rubata, 26enne di Ottaviano arrestato a San Giuseppe Vesuviano

20 dicembre 2024 12:00

Smontavano auto rubata: tre arresti a San Giuseppe Vesuviano

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San Giuseppe Vesuviano, il Tar conferma lo scioglimento del 2022

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Ragazza disabile picchiata da tre persone a San Giuseppe Vesuviano

06 dicembre 2024 16:00

Diplomi facili, sequestri in 5 scuole paritarie dei Paesi Vesuviani ECCO QUALI SONO

14 novembre 2024 19:00

Fratelli spacciatori arrestati a San Giuseppe Vesuviano

13 novembre 2024 21:00

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