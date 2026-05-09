Nativi Illustri di San Giuseppe Vesuviano, premiata la dirigente Rai Maria Pia Ammirati

Il riconoscimento è promosso dalla Pro Loco cittadina

Un lungo applauso, gli occhi lucidi e il peso dolce dei ricordi che riaffiorano. È stato un momento di intensa emozione quello vissuto presso il Centro Giovanile dei Padri Giuseppini, dove la città di San Giuseppe Vesuviano ha reso omaggio a una delle sue figure più illustri: Maria Pia Ammirati, dirigente Rai, giornalista e scrittrice, insignita della targa “Nativi Illustri di San Giuseppe Vesuviano 2026”.

Il riconoscimento, promosso ogni anno dalla Pro Loco San Giuseppe Vesuviano – APS, celebra i cittadini nati in città che si sono distinti nel proprio percorso professionale nei campi sociale, culturale e manageriale, portando alto il nome della comunità vesuviana.

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente della Pro Loco, Antonio Agostino Ambrosio, che ha ripercorso con partecipazione e orgoglio le tappe più significative della brillante carriera di Maria Pia Ammirati: dagli esordi nel giornalismo fino ai prestigiosi incarichi dirigenziali in Rai, senza dimenticare il suo impegno come scrittrice e promotrice culturale.

A rendere ancora più toccante l’incontro, la proiezione di immagini inedite che hanno riportato indietro nel tempo la dirigente Rai, mostrando frammenti della sua infanzia e della sua prima giovinezza vissute all’ombra del Vesuvio, tra volti, luoghi e memorie che hanno segnato la sua formazione umana e culturale.

Visibilmente commossa, Maria Pia Ammirati ha ringraziato la Pro Loco e i presenti per il prestigioso riconoscimento, sottolineando il legame profondo che continua a unirla alla sua città natale.

“San Giuseppe Vesuviano resta parte essenziale della mia identità”, ha lasciato intendere con parole cariche di gratitudine, ricordando gli affetti, le esperienze e quel patrimonio umano e culturale che continua ad accompagnarla nel suo percorso.

Una serata intensa, fatta di memoria, orgoglio e appartenenza, che ha celebrato non solo il successo di una donna ai vertici del servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche il valore delle radici, quelle che, anche quando portano lontano, non smettono mai di richiamare a casa.