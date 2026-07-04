La festa "vietata", chieste le dimissioni del sindaco di San Giuseppe Vesuviano

La partecipazione di presunti esponenti della criminalità locale a una festa organizzata da un familiare dell'allora vicesindaco,

Si accende il dibattito politico a San Giuseppe Vesuviano dopo le dichiarazioni del segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che torna a chiedere le dimissioni del sindaco alla luce delle recenti vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale. Al centro delle polemiche c'è la partecipazione di presunti esponenti della criminalità locale a una festa organizzata da un familiare dell'allora vicesindaco, evento al quale avrebbero preso parte anche il sindaco e diversi componenti della giunta comunale. Una circostanza che, secondo Martusciello, impone un'attenta verifica da parte delle autorità competenti.



Per il coordinatore campano di Forza Italia non si tratterebbe di un episodio isolato, ma dell'ultimo di una serie di fatti che, a suo avviso, meritano di essere approfonditi. «È necessario che gli organi preposti facciano piena luce su quanto accaduto», sostiene l'esponente azzurro, sottolineando l'importanza di accertare ogni eventuale responsabilità.



Martusciello richiama inoltre quanto avvenuto nei giorni successivi alla diffusione della notizia, evidenziando come il vicesindaco abbia scelto di rassegnare le dimissioni e come, successivamente, il sindaco abbia perso la maggioranza in Consiglio comunale. Due elementi che, secondo il leader regionale di Forza Italia, rappresentano un chiaro segnale della crisi politica che sta attraversando il Comune.



Per questo motivo Martusciello rinnova il suo appello al primo cittadino, chiedendogli un passo indietro. «I cittadini hanno diritto a ricevere risposte chiare e trasparenti su questa vicenda. In una situazione così delicata, la scelta più opportuna sarebbe quella delle dimissioni del sindaco», conclude il segretario regionale di Forza Italia, ribadendo la necessità di ristabilire fiducia nelle istituzioni locali.