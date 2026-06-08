Addio al fondatore dei Confetti Crispo, lutto a San Giuseppe Vesuviano

Ad annunciare la triste notizia è stata la stessa azienda attraverso un messaggio pubblicato sui canali ufficiali

Si è spento Michele Crispo, imprenditore e fondatore della storica azienda dolciaria che porta il suo nome, punto di riferimento nel settore dei confetti e simbolo di una tradizione imprenditoriale radicata nel territorio vesuviano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra collaboratori, clienti e quanti negli anni hanno avuto modo di conoscerne il percorso umano e professionale. Ad annunciare la triste notizia è stata la stessa azienda attraverso un messaggio pubblicato sui canali ufficiali, nel quale viene ricordata la figura del fondatore e il contributo determinante offerto alla crescita dell'attività.

Nel messaggio di cordoglio, l'azienda sottolinea come la visione imprenditoriale, la passione per il lavoro e i valori trasmessi da Michele Crispo continueranno a rappresentare un patrimonio prezioso per le future generazioni e per tutti coloro che operano all'interno della realtà produttiva da lui creata.

Nel corso degli anni, Crispo è riuscito a trasformare la propria attività in un marchio conosciuto e apprezzato ben oltre i confini regionali, legando il proprio nome a una delle eccellenze del comparto dolciario campano. Un percorso costruito con dedizione, impegno e attenzione alla qualità, che gli ha consentito di conquistare la fiducia di migliaia di clienti.

In queste ore numerosi messaggi di vicinanza stanno raggiungendo la famiglia e l'azienda, testimoniando l'affetto e la stima maturati nel tempo nei confronti dell'imprenditore.

L'ultimo saluto a Michele Crispo sarà celebrato domani, 9 giugno, alle ore 16, presso il Santuario di San Giuseppe, a San Giuseppe Vesuviano, dove familiari, amici e conoscenti potranno rendergli omaggio e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.