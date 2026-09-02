Inaugurata la nuova caserma dei pompieri a San Giuseppe Vesuviano

Il territorio deve fare i conti con una serie di emergenze ricorrenti, dagli incendi agli incidenti stradali, con particolare attenzione alla Statale 268

Un presidio dei Vigili del Fuoco per rafforzare la capacità di intervento in una delle aree più delicate del territorio vesuviano. È stato inaugurato a San Giuseppe Vesuviano il nuovo presidio temporaneo dei pompieri, una struttura destinata a rappresentare un riferimento operativo più vicino per le emergenze che interessano il comprensorio.All'inaugurazione ha partecipato anche il deputato Alessandro Caramiello, che ha definito l'apertura della struttura una risposta attesa da tempo dalle comunità locali.Il territorio, ha evidenziato il parlamentare, deve infatti fare i conti con una serie di emergenze ricorrenti, dagli incendi agli incidenti stradali, con particolare attenzione alla Statale 268 del Vesuvio, arteria tristemente nota per la frequenza e la gravità dei sinistri.«Prima interventi anche oltre i trenta minuti»Secondo quanto riferito da Caramiello, uno dei principali problemi affrontati negli ultimi anni riguarda la distanza dei mezzi di soccorso rispetto alle zone interessate dalle emergenze.«Fino ad oggi i tempi di soccorso superavano spesso inaccettabilmente i trenta minuti», ha dichiarato il deputato, sottolineando come una situazione di questo tipo fosse diventata difficile da accettare in un'area caratterizzata da un numero elevato di richieste di intervento.Il dato citato da Caramiello fotografa la dimensione del problema: quasi 1.500 interventi ogni anno nell'intero comprensorio vesuviano. Numeri che, secondo il parlamentare, rendono particolarmente importante la presenza di una struttura operativa più vicina alle comunità.Un progetto costruito in un annoL'apertura del presidio non viene descritta come un risultato arrivato improvvisamente, ma come l'esito di un percorso istituzionale iniziato circa un anno fa.Caramiello ha ricordato in particolare un incontro avvenuto durante la scorsa estate, indicandolo come il momento nel quale sarebbe stata definita la strategia per arrivare alla realizzazione della struttura.Al confronto presero parte, insieme al deputato, l'ex ministro e vicepresidente della Camera Sergio Costa e il comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, ingegner Giuseppe Paduano.Da quel momento, secondo la ricostruzione fornita da Caramiello, è iniziato il lavoro che ha portato all'attuale presidio.Il ringraziamento a istituzioni e Vigili del FuocoNel commentare l'inaugurazione, il deputato ha rivolto un ringraziamento alle persone e alle istituzioni che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo.Tra i nomi citati figurano il sindaco Michele Sepe, il consigliere regionale Gennaro Saiello e il consigliere Michele Palmieri.Un riconoscimento particolare è stato rivolto a Michele Coppola, esponente del sindacato CONAPO, indicato da Caramiello come una delle figure che hanno mantenuto alta l'attenzione sulla necessità di potenziare il servizio di soccorso nel territorio.«Ci ha sollecitati e supportato costantemente nel corso di quest'anno», ha spiegato il parlamentare, estendendo poi il ringraziamento all'intero Corpo dei Vigili del Fuoco.L'obiettivo successivo: un distaccamento operativo 24 ore su 24L'inaugurazione del presidio temporaneo, però, non viene considerata dal deputato come il punto di arrivo.Il prossimo obiettivo indicato da Caramiello è infatti quello di trasformare l'attuale struttura in un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco, con operatività continuativa.L'idea è quella di arrivare a una presenza 24 ore su 24, individuando inoltre una collocazione strategica nelle vicinanze della SS 268, così da ridurre ulteriormente i tempi necessari per raggiungere le aree maggiormente interessate dalle emergenze.Si tratta di un passaggio che richiederà ulteriori interlocuzioni e un nuovo percorso istituzionale, ma che, secondo quanto annunciato dal deputato, è già entrato nell'agenda di lavoro.«Quando le istituzioni collaborano, arrivano risultati»Per Caramiello, il nuovo presidio rappresenta anche un esempio di collaborazione tra diversi livelli istituzionali e le strutture operative impegnate quotidianamente nelle attività di soccorso.«Abbiamo dimostrato che quando le istituzioni e le forze operative lavorano in stretta sinergia, le urgenze del territorio si trasformano in risultati concreti per la collettività», ha affermato.Il ragionamento del parlamentare guarda quindi oltre la singola inaugurazione. Il presidio viene presentato come il risultato di un confronto tra amministrazioni, rappresentanti politici, organizzazioni sindacali e Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di intervenire su una criticità che riguarda direttamente la sicurezza dei cittadini.Dalla richiesta di interventi a un presidio concretoIl percorso, secondo Caramiello, dovrebbe ora proseguire con la stessa impostazione, puntando alla stabilizzazione della struttura e a un rafforzamento definitivo della presenza dei Vigili del Fuoco nell'area.«Il risultato ottenuto, e gli ulteriori obiettivi da perseguire, sono il frutto di un importante dialogo istituzionale, un lavoro collettivo e sinergico a tutti i livelli», ha concluso il parlamentare, sottolineando di aver seguito direttamente il percorso.E proprio sulla necessità di tradurre le richieste in interventi concreti ha chiuso il suo intervento con un messaggio politico netto: «Questa è la politica del fare e non della denuncia fine a se stessa».L'apertura del presidio temporaneo segna dunque un primo rafforzamento della rete di soccorso nel Vesuviano. Ora l'attenzione si sposta sul futuro della struttura e sulla possibilità di trasformarla in un punto permanente, capace di garantire una presenza continuativa e più rapida soprattutto lungo uno degli assi stradali più critici dell'area.