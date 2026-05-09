Posti di blocco e controlli straordinari a San Giuseppe Vesuviano

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo disposte per incrementare la sicurezza stradale e migliorare la vivibilità urbana

Controlli straordinari sul territorio da parte delle forze dell’ordine, impegnate in un’operazione congiunta finalizzata alla prevenzione dei reati, al rafforzamento della sicurezza urbana e al contrasto delle violazioni al Codice della Strada. L’attività è stata svolta dalla polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano in collaborazione con il locale Commissariato di Polizia di Stato. L’intervento ha garantito una presenza capillare e visibile nelle strade cittadine, con pattuglie impegnate in verifiche mirate sia sulla circolazione stradale sia sul controllo delle persone presenti nelle aree maggiormente frequentate. Nel corso del servizio sono stati controllati 71 veicoli e identificate 88 persone, tra cui 25 soggetti risultati già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Numerose le infrazioni accertate dagli agenti durante le verifiche. Tra le principali violazioni contestate figurano la circolazione di mezzi privi di copertura assicurativa, la guida con patente estera non convertita secondo la normativa vigente, il mancato utilizzo del casco protettivo e delle cinture di sicurezza, oltre alla circolazione con patente scaduta o con veicoli sprovvisti della revisione obbligatoria.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo disposte per incrementare la sicurezza stradale e migliorare la vivibilità urbana, con particolare attenzione alle condotte che possono mettere a rischio l’incolumità pubblica.

Le forze dell’ordine hanno ribadito che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane attraverso servizi straordinari e pattugliamenti congiunti, con l’obiettivo di garantire una presenza costante sul territorio e contrastare ogni forma di illegalità.