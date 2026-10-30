I CONTROLLI San Giuseppe Vesuviano, sequestrata merce di Halloween pericolosa

I finanzieri dei diversi Reparti della Città Metropolitana hanno effettuato una serie di interventi ispettivi presso esercizi commerciali del territorio

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro la vendita di prodotti non conformi alle norme sulla sicurezza dei consumatori in vista di Halloween. I controlli, effettuati nel capoluogo e nell'area metropolitana, hanno portato al sequestro di oltre 270mila articoli a tema, tra costumi, maschere, decorazioni e gadget. Sono 33 i soggetti segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative.In occasione della ricorrenza di Halloween, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato i controlli sul commercio di prodotti non conformi al Codice del Consumo.I finanzieri dei diversi Reparti della Città Metropolitana hanno effettuato una serie di interventi ispettivi presso esercizi commerciali del territorio, individuando numerosi articoli esposti per la vendita che non rispettavano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore.Secondo quanto emerso durante le verifiche, accanto a prodotti regolari e conformi alle disposizioni di legge, alcuni negozi avevano allestito apposite aree espositive dedicate alla festa, dove erano presenti anche articoli non sicuri, potenzialmente in grado di trarre in inganno i consumatori.L'attività ha consentito di sequestrare complessivamente oltre 270mila prodotti e di segnalare 33 soggetti alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa.I sequestri nel NolanoLa maggior parte degli interventi ha interessato l'area del Nolano, in particolare i comuni di Mariglianella, Marigliano e San Giuseppe Vesuviano.Qui i finanzieri hanno sequestrato numerosi articoli destinati alla festa di Halloween, tra cui decorazioni, cestini e lumi a forma di zucca, costumi, maschere horror, unghie finte e gadget di vario genere.Si tratta di prodotti particolarmente diffusi nel periodo che precede la ricorrenza e spesso acquistati per i bambini, per le feste in maschera o per decorare abitazioni e locali.Circa 37mila articoli sequestrati a NapoliAltri interventi hanno interessato direttamente il capoluogo campano. Nei quartieri di Secondigliano, Vicaria e nella zona Industriale sono stati sequestrati circa 37mila prodotti a tema Halloween.Tra gli articoli individuati figurano maschere, giocattoli, cerchietti e tatuaggi temporanei, tutti risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa.I controlli hanno riguardato anche le aree a nord di Napoli, quella oplontina e quella flegrea, dove sono stati sequestrati ulteriori prodotti, tra cui maschere, lanterne, spille, accessori per il trucco e decorazioni.Sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatoriL'operazione assume particolare rilevanza in considerazione della natura degli articoli sequestrati, molti dei quali destinati ai più piccoli.La sicurezza di un prodotto, infatti, non dipende soltanto dalla sua qualità, ma anche dal rispetto delle disposizioni che ne regolano la commercializzazione e l'utilizzo. Informazioni corrette, etichettature conformi e standard adeguati permettono ai consumatori di effettuare acquisti consapevoli e di utilizzare gli articoli senza esporsi a rischi.L'attività della Guardia di Finanza punta quindi a contrastare la diffusione di prodotti potenzialmente pericolosi, tutelando soprattutto i consumatori più vulnerabili e garantendo il rispetto delle regole nel settore commerciale.