Si schianta contro un palo a San Giuseppe Vesuviano, muore ragazzo di San Gennarello

Sul ciclomotore viaggiava anche una ragazza, che è rimasta praticamente illesa nonostante la violenza dell'impatto

Una nuova tragedia sulle strade del Vesuviano. Un ragazzo di 25 anni, residente nella frazione di San Gennarello, a Ottaviano, ha perso la vita nella notte in seguito a un drammatico incidente avvenuto a San Giuseppe Vesuviano. Il sinistro si è verificato intorno alle 2.30 in via San Leonardo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il giovane stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter quando, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La corsa è terminata contro un palo posto ai margini della carreggiata. L'urto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al motociclista, che ha riportato ferite gravissime.



Sul ciclomotore viaggiava anche una ragazza, che è rimasta praticamente illesa nonostante la violenza dell'impatto. Le sue condizioni non destano preoccupazione.



A richiamare l'attenzione dei residenti è stato il forte rumore provocato dallo schianto. Alcuni cittadini hanno immediatamente contattato i soccorsi e sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno tentato di prestare assistenza al giovane. Purtroppo, però, per il 25enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.



Successivamente sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano, che hanno delimitato l'area interessata dall'incidente ed eseguito i rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.



Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno valutando tutte le possibili cause che potrebbero aver determinato la perdita di controllo dello scooter. Tra le ipotesi al vaglio figurano un malore improvviso del conducente, la presenza di un ostacolo sulla carreggiata, un guasto meccanico o una manovra errata. Al momento, tuttavia, nessuna pista viene esclusa.



L'ennesimo incidente mortale riporta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale nel territorio vesuviano, dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi gravi sinistri. Saranno gli accertamenti della polizia e gli eventuali riscontri tecnici a chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane motociclista.