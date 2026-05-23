Bloccato con 113 dosi di cocaina, arrestato spacciatore a San Giuseppe Vesuviano

L’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Un semplice controllo di routine si è concluso con un arresto per spaccio di droga a San Giuseppe Vesuviano. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato locale hanno fermato un uomo di 29 anni che sarebbe stato sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente in via Scudieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe stato notato mentre consegnava qualcosa a un altro soggetto con un comportamento giudicato sospetto. Alla vista della pattuglia, entrambi avrebbero cercato di allontanarsi in direzioni diverse, ma il 29enne è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso al giovane 18 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, oltre a 220 euro in contanti. L’altro uomo, fermato poco dopo, è stato trovato in possesso di un involucro contenente la stessa sostanza.

L’attività di controllo è stata successivamente estesa all’abitazione del 29enne, dove gli agenti hanno scoperto un ulteriore quantitativo di stupefacente: 113 dosi di cocaina, pari a circa 34 grammi, due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e altri 185 euro in contanti.

Il 29enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre nei confronti dell’acquirente è stata disposta una sanzione amministrativa per uso personale.