Rubano alcolici a San Giuseppe Vesuviano e feriscono commessa

La polizia è intervenuta dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa

Sono stati bloccati poco dopo aver tentato di allontanarsi da un supermercato di San Giuseppe Vesuviano due uomini, accusati di aver sottratto alcune bottiglie di alcolici e di aver aggredito una dipendente intervenuta per fermarli.Si tratta di un 47enne e di un 35enne, entrambi risultati irregolari sul territorio italiano e con precedenti. Per loro è scattato l'arresto al termine dell'intervento degli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano.La segnalazione e l'intervento degli agentiL'episodio è avvenuto in via Croce Rossa. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa che indicava un furto appena commesso all'interno di un esercizio commerciale.Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno incontrato una dipendente del supermercato. La donna ha indicato due persone che si trovavano a breve distanza, spiegando che, secondo quanto riferito agli investigatori, poco prima avevano preso alcune bevande alcoliche.L'aggressione durante la fugaLa situazione sarebbe degenerata quando la dipendente ha tentato di fermare i due uomini. Secondo la ricostruzione fornita agli agenti, la donna sarebbe stata aggredita fisicamente prima che i due si allontanassero dal supermercato.I poliziotti li hanno raggiunti in pochi istanti e hanno proceduto al loro blocco. Alla vista degli agenti, i due avrebbero anche gettato a terra le bottiglie che avevano con sé, provocandone la rottura sull'asfalto.Scattano gli arrestiUna volta fermati, per il 47enne e il 35enne sono scattati i provvedimenti previsti a seguito dell'intervento della polizia. Entrambi, oltre a essere risultati già gravati da precedenti, sono stati identificati come irregolari sul territorio nazionale.L'episodio è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, mentre la ricostruzione dei fatti dovrà essere ulteriormente verificata nelle sedi competenti.