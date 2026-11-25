POLITICA San Giuseppe Vesuviano, Forza Italia dice "no" al sindaco Sepe

«Un sindaco con cui non avremo mai nulla a che fare», ha dichiarato Martusciello, mettendo nero su bianco la distanza politica dagli amministratori cittadini

Nessuna possibilità di alleanza con il sindaco Michele Sepe a San Giuseppe Vesuviano. È la posizione espressa da Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, che ha escluso categoricamente un sostegno del partito all'attuale maggioranza comunale.«Un sindaco con cui non avremo mai nulla a che fare», ha dichiarato Martusciello, mettendo nero su bianco la distanza politica dagli amministratori cittadini e annunciando una serie di iniziative nei confronti di alcuni esponenti locali del partito.In particolare, il segretario regionale ha riferito di aver avviato la procedura di sospensione nei confronti dei consiglieri comunali Lorenzo Archetti e Francesco Massa, che, secondo quanto sostenuto dallo stesso Martusciello, avrebbero intenzione di entrare nella maggioranza guidata da Sepe.Non solo. Il dirigente azzurro ha anche chiesto il commissariamento della sezione cittadina di Forza Italia, attualmente guidata da Marica Miranda.Il caso della cena e l'interrogazione parlamentareAlla base della dura presa di posizione di Martusciello c'è anche la vicenda di una cena del sindaco con persone che il segretario regionale ha definito «soggetti malavitosi».Sulla questione, ha ricordato, il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli ha presentato un'interrogazione parlamentare.Martusciello ha utilizzato parole molto dure per commentare quanto accaduto a San Giuseppe Vesuviano, arrivando a chiedere un intervento delle autorità competenti.«Quello che è successo a San Giuseppe Vesuviano è francamente vergognoso e mi meraviglio che ancora non arrivi la commissione di accesso», ha affermato il segretario regionale di Forza Italia.La commissione di accesso è lo strumento attraverso il quale vengono svolti accertamenti per verificare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività degli enti locali.«Non ci sarà mai il simbolo di Forza Italia accanto al nome di Sepe»Il messaggio politico rivolto all'amministrazione comunale è netto. Martusciello ha voluto escludere qualsiasi possibilità che il partito possa essere associato alla maggioranza del sindaco, anche attraverso eventuali iniziative individuali dei consiglieri comunali.«Non avremo mai nulla a che vedere con la camorra», ha dichiarato, aggiungendo: «Non ci sarà mai il simbolo di Forza Italia accanto al nome di Sepe».La presa di posizione apre dunque una fase di tensione all'interno del partito a livello locale, con l'annunciata procedura di sospensione per Archetti e Massa e la richiesta di commissariamento della sezione cittadina.Resta ferma la distinzione tra le dichiarazioni politiche e gli eventuali accertamenti istituzionali: i riferimenti alla presenza di soggetti malavitosi e alla necessità di verificare possibili condizionamenti sono stati formulati da Martusciello e non costituiscono, da soli, un accertamento di responsabilità.